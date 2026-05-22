江原啓之「何で人間だけが粗末なことで死んだり、戦争もそうだし、本当に愚かだと思う」酪農家の悩みから紐解く、現代社会の“身勝手さ”と戦争の愚かさ

江原啓之「何で人間だけが粗末なことで死んだり、戦争もそうだし、本当に愚かだと思う」酪農家の悩みから紐解く、現代社会の“身勝手さ”と戦争の愚かさ