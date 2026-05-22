この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「カントを読まないと得られない栄養素がある」脳のコンディションを決める読書論

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「もっともっと本を読みたいな。」と題した動画を公開した。本動画では、茂木氏が本を読むことの重要性や、読書が脳に与える影響について、独自の視点から語っている。



職業柄、日本語や英語で日常的に文章を執筆している茂木氏。自身が書く文章に対して「より深く、より遠くに行ってほしい」という強い思いを抱いており、そのためには本を読むことが非常に重要であると切り出した。



普段の読書について茂木氏は、「データを入れている」と表現し、インターネット上に溢れる断片的な文章だけでは情報として不十分だと指摘した。さらに、日本の活字文化について言及。漫画やアニメは世界的に強みを持っているものの、知性や意識に関する深い読み物においては「日本語圏全体として限界もある」と厳しい見方を示し、英語圏が圧倒的に強いという現状を語った。



そうした背景から、「普段どれくらい読んでいるかがすごく重要」だと強調。「シラス」というプラットフォームでソール・クリプキの『名指しと必然性』を仲間と講読していることや、テクノロジー関連の洋書を読んでいる自身の近況にも触れ、良質な活字に触れる意義を裏付けた。



動画の終盤、茂木氏は読書を食べ物に例える独自の理論を展開。「何を読むかによって、あなたの脳がどうコンディションされるかが決まる」と断言した。人間の食事は雑食であるがゆえにある程度のバランスが取れるのに対し、本は「もっと栄養素が具体的」だと説明。「ウィトゲンシュタインを読まないと得られない栄養素があったり、カントを読まないと得られない栄養素がある」と、特定の哲学書や思想書からしか摂取できない「知の栄養素」の存在を力説した。最後は「もっともっと本を読みたい」と自身の知的好奇心をのぞかせ、視聴者にも読書の奥深さを問いかける形で動画を締めくくった。