TOBE所属・CLASS SEVEN、全員で連ドラ出演 大東立樹は主人公の“オタク”男子に【どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。】
【モデルプレス＝2026/05/22】Canva公式YouTubeチャンネルにて、オリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』が2026年6月24日より配信される。TOBE所属のCLASS SEVEN・大東立樹が主演、秋田汐梨がヒロインを務める。
【写真】TOBE所属イケメン、メガネにうちわ…衝撃のオタク姿
本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場するのは“オタク”男子と“元アイドル研究生”の女子、そして“バンド”に情熱を注ぐメンバー。彼らクラスメイトの間にはスクールカーストが。しかし、その溝を“デザインと音楽の力”を武器に乗り越え、やがて同じ目標に向かっていく、デジタルネイティブ世代のひたむきな葛藤を描いた青春クリエイティブ群像劇となっている。
旭見高校3年生の内村颯（大東）は、デジタル操作に長けた“オタク”男子。アイドルグループ パラレルプラネット」をこよなく愛し、Canvaでファンビジュアルを制作することに情熱を注いでいる。一方、クラスにはバンド活動に勤しむ A軍」と颯たちのような O（オタク）軍」というスクールカーストが存在していた。そんなある日、元アイドル研究生の梅咲美夕（秋田）が転校してくる。
自分の進むべき未来に悩む美夕と、ひたむきに“推し”を応援する颯。対極的な2人が、デザインという共通言語を通じて交流を深めていく中で、そんな2人に呼応するように物語が動き出し、やがてクラス全体が1つの目標へと向かい始める。
物語を彩る面々は、オタク仲間の沢村暁人（高野秀侑※「高」は正式には「はしごだか」）、田辺大地（高田憐）。そして、軽音部バンドメンバーの大友聖也（近藤大海）、相川悠介（横田大雅）、村瀬栄一郎（星慧音）、富永翔（中澤漣）。また、前作の『拝啓 今日も私と商店街は元気です』から引き続き、中野桜（石川翔鈴）が教師として彼らを優しく見守る。
さらに、パン屋「ナカノヤ」で働く面々（三倉茉奈、清水伸）や、M!LKで活躍する吉田仁人がバンドマンの相沢賢として、前作に引き続き登場。本作の監督・脚本を務めるのは、有働佳史氏。映画、ドラマ、CMと幅広いジャンルで活躍し、繊細な心理描写と日常の何気ない瞬間をドラマチックに切り取る作品に定評があり、近年は映画「女優は泣かない」やドラマ「面白南極料理人」などの話題作を手掛けている。
― 本作の出演について
・大東立樹
「全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。旭見高校のカーストを越え、Canvaと音楽が起こす奇跡を、ぜひ楽しんでいただきたいです！」
・秋田汐梨
「この作品を通して、挑戦する勇気さえ持てば、自分の知らなかった自分にも出会えるのだと感じました。私にとって憧れだった青春が詰まった、かけがえのない撮影期間でした！」
・高野秀侑
「7人での出演とても光栄です！僕自身この撮影を通して、Canvaを使えるようになりました！デザインの魅力も詰まったドラマになっています！」
・高田憐
「オタク役を演じさせてもらい、眼鏡と七三分けで自分がオタクだったらと想像して頑張りましたのでそこに注目して欲しいです！」
・近藤大海
「CLASS SEVEN 7人でこの作品に出れることとても嬉しいです。楽器を使った演技があるのでぜひ注目してみてください！」
・横田大雅
「本当に幸せです。今回、自分は初めてギターに挑戦しましたし、メンバー全員で精一杯挑んだので、ぜひ見てみてください」
・星慧音
「7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！ぜひ見ていただきCanvaを活用して欲しいです！」
・中澤漣
「今回、出演が決まってとても嬉しかったです。自分より年上のバンドマンを演じさせてもらいました。ベースも初挑戦したのでぜひ注目してみてください」
タイトル：Canvaオリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』
話数：全6話（各話22分）
ほかキャスト：石川翔鈴、黒嵜菜々子、遊井亮子
【Not Sponsored 記事】
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◆大東立樹主演『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』放送決定
本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場するのは“オタク”男子と“元アイドル研究生”の女子、そして“バンド”に情熱を注ぐメンバー。彼らクラスメイトの間にはスクールカーストが。しかし、その溝を“デザインと音楽の力”を武器に乗り越え、やがて同じ目標に向かっていく、デジタルネイティブ世代のひたむきな葛藤を描いた青春クリエイティブ群像劇となっている。
自分の進むべき未来に悩む美夕と、ひたむきに“推し”を応援する颯。対極的な2人が、デザインという共通言語を通じて交流を深めていく中で、そんな2人に呼応するように物語が動き出し、やがてクラス全体が1つの目標へと向かい始める。
物語を彩る面々は、オタク仲間の沢村暁人（高野秀侑※「高」は正式には「はしごだか」）、田辺大地（高田憐）。そして、軽音部バンドメンバーの大友聖也（近藤大海）、相川悠介（横田大雅）、村瀬栄一郎（星慧音）、富永翔（中澤漣）。また、前作の『拝啓 今日も私と商店街は元気です』から引き続き、中野桜（石川翔鈴）が教師として彼らを優しく見守る。
さらに、パン屋「ナカノヤ」で働く面々（三倉茉奈、清水伸）や、M!LKで活躍する吉田仁人がバンドマンの相沢賢として、前作に引き続き登場。本作の監督・脚本を務めるのは、有働佳史氏。映画、ドラマ、CMと幅広いジャンルで活躍し、繊細な心理描写と日常の何気ない瞬間をドラマチックに切り取る作品に定評があり、近年は映画「女優は泣かない」やドラマ「面白南極料理人」などの話題作を手掛けている。
◆コメント
― 本作の出演について
・大東立樹
「全員での出演に感謝の気持ちで胸がいっぱいです。旭見高校のカーストを越え、Canvaと音楽が起こす奇跡を、ぜひ楽しんでいただきたいです！」
・秋田汐梨
「この作品を通して、挑戦する勇気さえ持てば、自分の知らなかった自分にも出会えるのだと感じました。私にとって憧れだった青春が詰まった、かけがえのない撮影期間でした！」
・高野秀侑
「7人での出演とても光栄です！僕自身この撮影を通して、Canvaを使えるようになりました！デザインの魅力も詰まったドラマになっています！」
・高田憐
「オタク役を演じさせてもらい、眼鏡と七三分けで自分がオタクだったらと想像して頑張りましたのでそこに注目して欲しいです！」
・近藤大海
「CLASS SEVEN 7人でこの作品に出れることとても嬉しいです。楽器を使った演技があるのでぜひ注目してみてください！」
・横田大雅
「本当に幸せです。今回、自分は初めてギターに挑戦しましたし、メンバー全員で精一杯挑んだので、ぜひ見てみてください」
・星慧音
「7人でのドラマ出演、とても楽しい撮影でした！ぜひ見ていただきCanvaを活用して欲しいです！」
・中澤漣
「今回、出演が決まってとても嬉しかったです。自分より年上のバンドマンを演じさせてもらいました。ベースも初挑戦したのでぜひ注目してみてください」
◆作品概要
タイトル：Canvaオリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』
話数：全6話（各話22分）
ほかキャスト：石川翔鈴、黒嵜菜々子、遊井亮子
【Not Sponsored 記事】