5月19日（現地時間）、黒沢清監督の最新作『黒牢城』が第79回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門で公式上映された。公式フォトコールにSnow Manの宮舘涼太も参加。そこで披露したパフォーマンスが話題となっている。

「公式フォトコールには、黒沢監督をはじめ、主演を務める本木雅弘さん、菅田将暉さん、青木崇高さん、宮舘さんが出席。宮舘さんはネイビーのジャケットにブラックパンツを身につけて、“正装” といったいでたちでした。

個別におこなわれた撮影会にも出席した宮館さんですが、静かにポーズをとる俳優陣も多いなか、アイドルらしく派手な動きを見せつけました。テーブルに寝そべる大胆なポーズを決めたり、きれいなターンを披露したり……。これには海外のカメラマンたちも大喜びといった様子でしたね」（スポーツ紙記者）

この様子が拡散されると、「カッコイイ！」と多くのファンたちが熱狂した。アイドルとして絶大な人気を誇る宮舘だが、その魅力が世界に発信されたようだ。

「『舘様』の愛称で、“王子様キャラ” が受けている宮舘さん。ファンへのサービス精神が旺盛なことで知られますから、今回の振る舞いも “通常運転” だったのでしょう。

日本のファンにとっては、いつもの姿を世界的な舞台で見ることができた、という歓喜につながったのでしょう」（同前）

映画では、本木演じる荒木村重の忠臣を演じている宮舘。慎ましやかな役柄とは裏腹に、派手な素顔が世界にも伝わったようだ。