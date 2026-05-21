お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、20日深夜放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時29分）に出演。中学生時代の両親のエピソードを語った。

番組では28歳の男性が「私はお母さんが大好きな、いわゆるマザコンです。（中略）私には結婚する予定の彼女もいて、私のマザコンレベルを10とすれば、彼女はそのうちの1程度しか知りません。この先マザコンすぎることがバレると2人の関係が冷めてしまうのではと不安です」と悩みを打ち明けた。

相談者の男性は母親とハグをしていると明かし、吉田は「ハグって、胸と胸はつくぐらいハグ？ それとも腰ひけた状態でぽんぽんぽんなのか」と聞くと、男性は「抱きしめて最終的に持ち上げるって感じですね」と答えた。

吉田は「なんやろな。胸とかを感じたくなさすぎる」と語った。「1回中学のときに俺学校途中で帰ったことあるねん。家に、急に。で、玄関開けたら親父が裸で『おぉ〜敬ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ』って。でもう『何やねんな』って言って。奥行って、寝室のドアが開いててん。寝室のドアが開いてるから見るやんか。ほんなら裸のオカンが『キャー』って言って隠れよってん。何が『キャー！』じゃボケ。それが腹立ってしゃあないねん。なんか、女感というか。（母親のそういう場面を）見たないよ」と自身の実体験をもとに心境を語った。

吉田は「『見られてはいけない男に見られてしまった』みたいな感じもイヤやってん」と思春期の男子中学生の気持ちを語り「なにが『キャー』やねん。女らしさを息子に出してくんなという感覚になったんやけどな」と母親が好きな相談者と自身のギャップを語った。

吉田は「外国って結構やってるか」とハグについて視点を広げると、相談者は「自分ももともと香港生まれっていうのもあって、そういう家庭環境ももしかしたらあるかもしれない」と明かした。「父の仕事の関係で4、5歳ぐらいまで」と説明した。

吉田は「そういうことか」と納得した。