お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、20日深夜放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時29分）に出演。マザコンだという男性の相談にツッコミを入れた。

番組では28歳の男性からの相談を紹介し「私はお母さんが大好きな、いわゆるマザコンです。（中略）離れるのがイヤでこれまで一人暮らしはできませんでした。でも30歳の大台に近づき、さすがに実家を出て親離れしようと思い、意を決して去年11月、マレーシアへ移住しました」という手紙が読まれると、吉田は「極端すぎるやろ」とつっこんだ。

相談の便りは続き「ですが、お母さんとは毎日連絡を取り合い、逆に好きな気持ちが増してしまっています。私には結婚する予定の彼女もいて、一緒に移住してくれたのですが、私のマザコンレベルを10とすれば、彼女はそのうちの1程度しか知りません。この先マザコンすぎることがバレると2人の関係が冷めてしまうのではと不安です」と悩みを打ち明けた。

吉田は「毎日ハグは考えられへんやろ」と驚いた。「たまに聞くけどな、今でもお風呂入ってるとか。20歳超えても。あれ何なんやろな」と語った。

吉田は「かと言って、マザコンで当たり前みたいな部分もあるよな」と理解も示し、相談者と電話で議論した。