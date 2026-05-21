Google（グーグル）は、ウェアラブル端末「Fitbit Air」を2026年5月26日に発売する。シンプルで手頃な価格、快適な装着性を実現した。

スクリーンレスのデザインを採用

ユーザーが目の前のことに集中できるよう、薄型軽量でスクリーンレスのデザインを採用したという。24時間365日の心拍数測定や、血中酸素ウェルネス、安静時の心拍数、心拍変動、睡眠トラッキングなど、健康およびフィットネスに関する指標を追跡する。

最大1週間のバッテリー駆動を実現。5分の充電で1日分の駆動を確保できる急速充電に対応する。

スマートフォン向け「Google Health」アプリと連携し、スムーズなアクティビティトラッキングが可能。ユーザーが動き始めると、アクティビティを自動で検出・記録し、ワークアウトのまとめを通知する。同機能は使い込むほどにパーソナライズされるという。

「Google Health コーチ」との連携により、ユーザーの心身の健康全体をより包括的に可視化。1人1人に合わせたアドバイスを行い、質の高い健康作りをサポートする。

手軽に交換できるバンドは「パフォーマンス ループバンド」が付属。防汗/防水仕様のシリコン製「アクティブ バンド」、スタイリッシュなデザインの「プレミアム モダンバンド」を別売で用意する。

「Googleストア」での価格は1万6800円（税込）。