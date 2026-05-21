5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』の番組ガイド動画が公開された。

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本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、『SPEC』シリーズ（TBS系）、映画『20世紀少年』3部作などを手がけてきた堤幸彦が監督を務め、堤監督とは約15年ぶりのタッグとなる唐沢が推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役で主演を務める。

そのほか、アクの強い樺山の番組アシスタントを担うモンテレオーネ怜華をトリンドル玲奈が演じるほか、正解者が現れずキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっている賞金を狙う、推理力に自信のある選りすぐりの6人の解答者として、芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子が出演。さらに、芦田演じる一子だけに見える謎の存在・サンゴを三浦透子、過去の優勝経験者である大穴を宇野祥平が演じる。

公開された番組ガイド動画は、「ようこそ！ ミステリー・アリーナへ！」という樺山桃太郎（唐沢寿明）の掛け声によって幕を開ける。動画内では、「ミステリー・アリーナ」の4つのルールが説明される。「解答者は選ばれし6名」「“バイブル”の文章から、犯人とトリックを推理」「解答は早い者勝ち！ 当てれば賞金獲得！」、そして「不正解なら×××××××××××」というルールだ。激戦の予選を勝ち抜いてきた6名の解答者たちが、“バイブル”に隠されたヒントを辿り正解を導き出せるのか、そして100億円を手にする優勝者は現れるのか、不正解者に待ち受ける“恐ろしい運命”が示唆されている。（文＝リアルサウンド編集部）