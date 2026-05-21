M!LK結成12年ヒストリー！デビュー当時の貴重映像も『ミュージックジェネレーション』3時間SP

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令和、平成、昭和の3世代の定番ソングが貴重映像とともに楽しめる『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）。5月21日19時から放送となる3時間スペシャルでは、世代別「歌声がすごい！現役アーティスト」をテーマに、各世代の定番ソングの数々が、ゲストの思い出エピソードとともに紹介される。

■全世代が大興奮！歌声がすごい！アーティストスペシャル

今回のゲストは、令和世代として、現役高校生でモデルの松尾そのま、弓木奈於（乃木坂46）、ダンスボーカルグループM!LKから2度目の登場となる曽野舜太と初登場の吉田仁人、平成世代として、小森 隼（GENERATIONS）、syudou、長谷川 忍（シソンヌ）、そして、昭和世代としてYOUがMCのさまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）とともに参戦。

各世代から選ばれた「歌声がすごい！現役アーティスト」が、女性アーティスト、男性アーティスト、グループに分けて、一挙に紹介される。

番組では、アイナ・ジ・エンド、AI、Ado、稲葉浩志、Uru、宇多田ヒカル、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、小田和正、Superfly、桜井和寿（Mr.Children）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、清水依与吏（back number）、Da-iCE、Taka（ONE OK ROCK）、玉置浩二、中森明菜、藤井 風、藤原 聡（Official髭男dism）、松任谷由実、MISIA、M!LK、ゆず、吉田美和（DREAMS COME TRUE）（※五十音順）など、唯一無二の歌声を持つアーティストが各ジャンルに続々登場。ライブ映像の迫力ある歌唱にスタジオ中が声を失う場面も。

また「歌声がすごい！」アーティストのカバーソングも紹介。スタジオにいるM!LKの吉田があるバンドの曲をカバーした映像が披露され、その歌声に大竹も感心する。

■syudouによる昭和世代にもわかるボカロ曲解説も

世代を超えて不動の人気を誇るサザンオールスターズの桑田佳祐は、70歳を迎えた2026年、バンド・ソロを含めた48年のキャリア史上初めてアニメソングの作詞・作曲を担当。そんな桑田のソロ曲の中で、ここ30年間のカラオケで歌われた曲を集計。最も歌われた曲をランキング形式で発表していく。昭和世代に刺さるドラマ主題歌から令和世代にもおなじみのCMソングまで、TOP25を発表される。

Adoの「うっせぇわ」を作詞・作曲したシンガーソングライターであり、ボカロPのsyudouは、2度目の参戦。前回登場した際に、「わかりやすい解説」を披露しスタジオメンバーをうならせたsyudouが、今回は、ボカロ曲の作り方や魅力をスタジオで実演しながら解説。その魅力になぞらえたsyudouオススメのボカロ曲が、偶然にも、弓木が出かける支度をするときに聴いている曲であることが判明する。果たしてどんな曲なのか？

■実は結成12年目！M!LKのミュージックヒストリー

「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」と、曲を出すたびに話題沸騰、今大バズり中の男性ボーカルグループM!LKは、結成12年目。 彼らの楽曲をメジャーデビュー曲「Ribbon」から、最新リリース曲の「アイドルパワー」まで年度ごとにMVやライブ映像で紹介していく。M!LKが過去フジテレビの音楽番組に出演した時の貴重な歌唱映像も登場。スタジオでは、結成から現在までの年表を見ながら、当時のエピソードを聞いていく。スタジオの曽野＆吉田のデビュー当時のビジュアルや、紅白初出場決定の瞬間の映像も。

3時間にわたって盛りだくさんな内容で届けられる『ミュージックジェネレーション』。子どもから大人まで、世代を超えてテレビの前でワイワイ楽しめる音楽バラエティをぜひチェックしよう。

■M!LK（曽野舜太、吉田仁人）コメント