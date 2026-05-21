M!LK結成12年ヒストリー！デビュー当時の貴重映像も『ミュージックジェネレーション』3時間SP
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングが貴重映像とともに楽しめる『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）。5月21日19時から放送となる3時間スペシャルでは、世代別「歌声がすごい！現役アーティスト」をテーマに、各世代の定番ソングの数々が、ゲストの思い出エピソードとともに紹介される。
■全世代が大興奮！歌声がすごい！アーティストスペシャル
今回のゲストは、令和世代として、現役高校生でモデルの松尾そのま、弓木奈於（乃木坂46）、ダンスボーカルグループM!LKから2度目の登場となる曽野舜太と初登場の吉田仁人、平成世代として、小森 隼（GENERATIONS）、syudou、長谷川 忍（シソンヌ）、そして、昭和世代としてYOUがMCのさまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）とともに参戦。
各世代から選ばれた「歌声がすごい！現役アーティスト」が、女性アーティスト、男性アーティスト、グループに分けて、一挙に紹介される。
番組では、アイナ・ジ・エンド、AI、Ado、稲葉浩志、Uru、宇多田ヒカル、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）、岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、小田和正、Superfly、桜井和寿（Mr.Children）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、清水依与吏（back number）、Da-iCE、Taka（ONE OK ROCK）、玉置浩二、中森明菜、藤井 風、藤原 聡（Official髭男dism）、松任谷由実、MISIA、M!LK、ゆず、吉田美和（DREAMS COME TRUE）（※五十音順）など、唯一無二の歌声を持つアーティストが各ジャンルに続々登場。ライブ映像の迫力ある歌唱にスタジオ中が声を失う場面も。
また「歌声がすごい！」アーティストのカバーソングも紹介。スタジオにいるM!LKの吉田があるバンドの曲をカバーした映像が披露され、その歌声に大竹も感心する。
■syudouによる昭和世代にもわかるボカロ曲解説も
世代を超えて不動の人気を誇るサザンオールスターズの桑田佳祐は、70歳を迎えた2026年、バンド・ソロを含めた48年のキャリア史上初めてアニメソングの作詞・作曲を担当。そんな桑田のソロ曲の中で、ここ30年間のカラオケで歌われた曲を集計。最も歌われた曲をランキング形式で発表していく。昭和世代に刺さるドラマ主題歌から令和世代にもおなじみのCMソングまで、TOP25を発表される。
Adoの「うっせぇわ」を作詞・作曲したシンガーソングライターであり、ボカロPのsyudouは、2度目の参戦。前回登場した際に、「わかりやすい解説」を披露しスタジオメンバーをうならせたsyudouが、今回は、ボカロ曲の作り方や魅力をスタジオで実演しながら解説。その魅力になぞらえたsyudouオススメのボカロ曲が、偶然にも、弓木が出かける支度をするときに聴いている曲であることが判明する。果たしてどんな曲なのか？
■実は結成12年目！M!LKのミュージックヒストリー
「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」と、曲を出すたびに話題沸騰、今大バズり中の男性ボーカルグループM!LKは、結成12年目。 彼らの楽曲をメジャーデビュー曲「Ribbon」から、最新リリース曲の「アイドルパワー」まで年度ごとにMVやライブ映像で紹介していく。M!LKが過去フジテレビの音楽番組に出演した時の貴重な歌唱映像も登場。スタジオでは、結成から現在までの年表を見ながら、当時のエピソードを聞いていく。スタジオの曽野＆吉田のデビュー当時のビジュアルや、紅白初出場決定の瞬間の映像も。
3時間にわたって盛りだくさんな内容で届けられる『ミュージックジェネレーション』。子どもから大人まで、世代を超えてテレビの前でワイワイ楽しめる音楽バラエティをぜひチェックしよう。
■M!LK（曽野舜太、吉田仁人）コメント
――収録を終えての感想をお聞かせください。
曽野：前回出させていただいたときもそうだったんですけど、カラオケに行きたくなりますね！ 令和・平成だけじゃなく、昭和の曲もあらたに知ることができて、名曲はずっと引き継がれていくものなんだなと思いました。
吉田：自分の世代以外の曲に触れるといろんな名曲があって、ある歌手の雰囲気が後の時代の歌手に引き継がれていくさまも観ることができたので、日本の音楽の歴史を見たような気がして、すごく勉強になりました。この歴史を僕らM!LKでも繋いでいけるようにって考えると、もっと頑張らなきゃな、とも思いました。
――「歌声がすごい！現役アーティスト」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？
曽野：僕は（Mrs. GREEN APPLEの）大森（元貴）さんですね。これだけたくさんのアーティストの曲を聴いたなかでも、大森さんはやっぱりすごいなって改めて感じました。
吉田：僕は2人いるんですけど、MISIAさんと玉置浩二さんはやっぱり強すぎるなと。好きな曲はたくさんあるんですけど、今回映像を拝見したときに、おふたりのパフォーマンスから、曲を超えてくるパワーをすごく感じて。貴重でした。
――M!LK特集がありましたが、改めて自分たちの歴史を振り返ってみて、いかがでしたか？
吉田：今回、番組内で僕らの歴史を紹介していただきましたが、自分たちはまだまだだなと思っていて。活動年表だって、桑田（佳祐）さんの何分の1なんだって話ですから（笑）。やはり、これからどう続けていくかが大事なんだと思っています。でも「好きすぎて滅！」とかで初めてM!LKを知ってくれた方にお伝えする機会をいただけて、すごく光栄でした。
曽野：今後、新しい元号ができて、この番組で“令和のアーティスト”を特集したときに、“M!LKよかったよね”って言われるように、これからも頑張っていきたいなって思いました。
吉田：そう言われるようになるには、全然曲が足りないね（笑）。
曽野：本当に足りない！（笑）なのでこれからも音楽活動を頑張りたいなっていう気持ちになりましたね。
――最後に番組の見どころを教えてください。
曽野：音楽って唯一、すべての人間の共通の趣味みたいなところがあるから、家族とか親戚とか全世代で集まってテレビを囲んで、“あの時代はこうだったんだよ”っていいながら、大勢で楽しめる番組になっていると思います！
吉田：どの世代にも新しい刺激がある番組だと思います。“自分って意外とこの時代の曲の雰囲気が好きだな”みたいな発見もあると思うし、みんなでワイワイしながら観ていただければなと思います！
■番組情報
フジテレビ系『ミュージックジェネレーション』
05/21（木）19:00～21:54
出演者
MC：さまぁ～ず（大竹一樹、三村マサカズ）
進行：井上清華（フジテレビアナウンサー）
スタジオゲスト：小森 隼（GENERATIONS） syudou 長谷川 忍（シソンヌ） 松尾そのま M!LK（曽野舜太、吉田仁人） YOU 弓木奈於（乃木坂46）※五十音順
■関連リンク
『ミュージックジェネレーション』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/musicgeneration/