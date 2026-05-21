米ＷＷＥ殿堂者で「カクタス・ジャック」のリングネームで知られるミック・フォーリー（６０）が、米国・ＡＥＷに移籍することになった。ＡＥＷのトニー・カーン社長が２０日（日本時間２１日）、自身のＸで発表した。

フォーリーは、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカｖｓＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）の王座戦が行われる、ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（２４日＝同２５日、ニューヨーク）の事前番組「Ｔｈｅ Ｂｕｙ Ｉｎ」に出演を予定。ルネ・パケットと共同司会を務める。カーン社長は「フォーリーがＴＢＳに復帰、そこで彼はカクタス・ジャックとして大暴れした！」などと投稿し、レジェンドの新加入に期待を寄せた。

ＷＣＷ、ＷＷＥでハードコアファイターとして数々の危険なデスマッチに挑み名を上げて、２０１３年にＷＷＥ殿堂入りを果たした。その後はゲストなどでＷＷＥマットに登場していたが昨年１２月に、ＷＷＥとドナルド・トランプ米大統領の親密な関係が「我慢の限界に達した」として離脱を公表。自身のインスタグラムで、トランプ大統領の在任中はＷＷＥ番組に出演せず、同団体とのレジェンド契約も更新しないと表明していた。

この日、自身のインスタグラムにも「フォーリーはＡＬＬ ＥＬＩＴＥ！」とポスト。「ＡＥＷでデビューできることを心からうれしく思っている」とし、「久しぶりにトニー・カーン氏にお会いすることを楽しみにしている。そしてＡＥＷの素晴らしい選手たちとも会うことが楽しみだ」と、ＡＥＷ加入への興奮を隠せなかった。ＷＷＥ離脱時のポストでは今年６月にＷＷＥとの契約が満了するとしていたが、繰り上げでライバル団体移籍となった。

現在ＡＥＷに所属するＷＷＥ殿堂者には元エッジのアダム・コープランド、ジェフ・ジャレット、ユニット「ＤＸ」の一員として殿堂入りしたビリー・ガン、レジェンドのスティングがいる。