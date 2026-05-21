SUPER★DRAGON、新曲「Call Me Asap」先行配信 アニメ『神の雫』第2クールOPテーマに決定
9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONが、7月15日発売のメジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」より、新曲「Call Me Asap」を6月8日に先行配信リリースすることを発表した。あわせて、同曲がテレビアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマに起用されることも決定した。
【画像】かっこいい！SUPER★DRAGON「Call Me Asap / NUMBER」メンバー盤ジャケット
SUPER★DRAGONは、1月リリースの「Break off」、4月リリースで今作の両A面シングルにも収録される「NUMBER」に続き、3クール連続でテレビアニメタイアップを担当。「Call Me Asap」への注目度も高まっている。
あわせて、最新シングルのジャケット写真も一挙公開。通常盤A・Bに加え、メンバー盤9種のビジュアルがお披露目となった。先日公開されたアーティスト写真の世界観を踏襲した、シックかつレトロフューチャーなデザインに仕上がっている。
さらに、同作を携えたリリースイベントの開催も決定。5都市13会場を巡る予定となっており、宮城、神奈川、愛知、福岡ではライブハウスでの抽選招待制スペシャルライブも実施される。
【画像】かっこいい！SUPER★DRAGON「Call Me Asap / NUMBER」メンバー盤ジャケット
SUPER★DRAGONは、1月リリースの「Break off」、4月リリースで今作の両A面シングルにも収録される「NUMBER」に続き、3クール連続でテレビアニメタイアップを担当。「Call Me Asap」への注目度も高まっている。
さらに、同作を携えたリリースイベントの開催も決定。5都市13会場を巡る予定となっており、宮城、神奈川、愛知、福岡ではライブハウスでの抽選招待制スペシャルライブも実施される。