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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「PS5をワイヤレスイヤホンで楽しむ方法」と題した動画を公開した。動画では、PS5でワイヤレスイヤホンを使用する際の課題である「音ズレ」を解消し、快適なゲームプレイ環境を構築するための具体的な方法を解説している。



PS5にワイヤレスイヤホンを接続すると、音の遅延が気になりゲームに集中できないという悩みを抱える人は多い。鍋ログは、これを解決するために「UAC1.0対応かつ低遅延コーデックに対応したトランスミッターとイヤホンを用意しよう」と提案している。



動画によると、PS5などの家庭用ゲーム機はUSB規格の「UAC1.0」でしか接続できないため、トランスミッター選びではこの規格への対応が必須となる。また、音ズレを防ぐための低遅延コーデックとして、「AptX-LL」「AptX-Adaptive（低遅延モード）」「LEオーディオ（低遅延モード）」の3つを挙げ、現状はこれら以外で接続すると遅延を感じてしまうと指摘した。



これらの条件を満たす具体的な機器として、すべての低遅延コーデックに対応したトランスミッター「eppfun AK3040Pro Max J」を推奨。さらにイヤホンについては、FPSゲームに向いている空間認識性能の高い「Denon PerL Pro」や、深く沈む低域でRPGなどの没入感を高める「Technics EAH-AZ100」を挙げている。トランスミッターだけでなく、イヤホン側も低遅延コーデックに対応している必要があると強調した。



深夜でも騒音を気にせず、手軽かつ高音質なワイヤレス環境でゲームを楽しめるこの手法。機器の選び方や規格の基礎知識をしっかりと押さえることで、有線と遜色のない快適なプレイ環境を構築できるだろう。