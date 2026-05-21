全国のスシローに、料理研究家リュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修したメニューが期間限定で登場！

すしの更なる進化と可能性を追求した、おすし5商品、サイドメニュー1商品が、2026年5月20日(水)より提供されています。

スシロー 料理研究家リュウジさん・声優安元洋貴さん監修“至高のバズメニュー”

「料理のお兄さん」として自炊の楽しさを広めようと多方面で活躍し、SNSを含めた総フォロワー数1130万人の料理研究家リュウジさんと、ナレーション活動に加えて数多くのドラマCDやゲーム作品などに出演している声優の安元洋貴さん監修の商品がスシローに登場！

今回のコラボは2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」に投稿された動画がきっかけでスタート。

2人が監修した商品はおすし5商品、サイドメニュー１商品の計6商品です。

スシローの仕入れや商品開発の想いとリュウジさんと安元さんのこだわりを掛け合わせ、何度も打ち合わせを行い、構想から約1年でようやく納得のいく商品が完成しました☆

漬けびん長 マヨとレモンだれがけ

価格：税込200円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数25.5万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の塩レモンだれを再現！

レモンの酸味と香り、マヨのコクがやわらかい食感のびん長の旨みを引き立てます。

リュウジさんのアイデアで大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜をトッピングしました。

漬けえんがわ レモンだれがけ

価格：税込200円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数25.5万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の塩レモンだれを再現したメニュー。

レモンの酸味と香りがえんがわの脂と相性が良く、後味をすっきりとさせてくれます。

こちらも大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜をトッピングしています。

あなごアンデス紅塩レモン

価格：税込280円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数14.9万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

炙った煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをトッピング。

香ばしさ、レモンの爽やかな香りが食欲をそそる一皿です。

豊富なミネラルを含んだアンデス紅塩とレモンの酸味が柔らかなあなごの旨みを引き立てています。

まぐろ納豆ガーリック軍艦

価格：税込150円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数34万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の軍艦。

漬けにしたまぐろと納豆の上にフライドガーリックをのせています。

ジャンクな旨さがたまらない味わいです。

おたマヨロール（えび天）

価格：税込200円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数29.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※愛知県、三重県、岐阜県、スシロー道頓堀店では上えび天での販売となり、価格が異なります。

料理研究家リュウジさんと声優の安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」を使用したえび天ロールです。

フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされている、ジャンクな味わいの「おたマヨ」が味の決め手。

店内で揚げたえび天、フレッシュアボカド、たまごと「おたマヨ」の相性が抜群です。

おたマヨで食べる フライドポテト

価格：税込200円〜

販売期間：2026年5月20日（水）〜販売予定総数38.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさんと声優の安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」をディップして食べるフライドポテトです。

フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされているジャンクな味わいの「おたマヨ」に、店内揚げでサクっと食感のフライドポテトがベストマッチ！

料理研究家リュウジさんと声優の安元洋貴さん監修のクセになる“至高のバズメニュー”！

全国のスシローで期間限定で提供中です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです

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