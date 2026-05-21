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【ソアリン名所全制覇】第6弾はフィジーへ！「お魚さんと間近で泳げます」海空アクティビティを大満喫

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「ソアリンで登場するフィジーへ実際に行ってみたらやばかった」と題した動画を公開しました。東京ディズニーシーの人気アトラクション「ソアリン：ファンタスティック・フライト」に登場する名所を全制覇する企画の第6弾として、フィジーでの滞在とアクティビティを紹介しています。



Bobby Maihama氏は、フィジー航空を利用して成田からナンディ国際空港へ到着。今回の旅では、「カヤック」「ジェットスキー」「シュノーケリング」「スカイダイビング」の4つのアクティビティに挑戦します。



最初の滞在先である離島の「シェラトン・リゾート＆スパ・トコリキアイランド」へ高速船で移動。透き通る海でカヤックを楽しんだ後、ジェットスキーで映画『キャスト・アウェイ』の舞台となったモヌリキ島などを巡ります。シュノーケリングでは熱帯魚を間近に観察し、「めちゃくちゃきれいです」と現地の海の透明度を絶賛しました。



フィジー本島へ戻った後は、「マリオット・リゾート・モミ・ベイ」のラグーンフロントの客室に滞在。「非常に開放的な景色」と語るバルコニーからの眺めや、レストランでの豪華な食事を満喫しました。旅の締めくくりには、高度1万3,000フィートからのスカイダイビングに挑戦し、上空からの絶景とともに全ミッションを完遂しています。



美しい自然だけでなく、現地の人々の温かいおもてなしに触れる様子も収められています。南国フィジーの魅力が詰まった映像は、これからの旅行計画を立てる際の参考になりそうです。