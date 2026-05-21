この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「ソアリンで登場するフィジーへ実際に行ってみたらやばかった」と題した動画を公開しました。東京ディズニーシーの人気アトラクション「ソアリン：ファンタスティック・フライト」に登場する名所を全制覇する企画の第6弾として、フィジーでの滞在とアクティビティを紹介しています。

Bobby Maihama氏は、フィジー航空を利用して成田からナンディ国際空港へ到着。今回の旅では、「カヤック」「ジェットスキー」「シュノーケリング」「スカイダイビング」の4つのアクティビティに挑戦します。

最初の滞在先である離島の「シェラトン・リゾート＆スパ・トコリキアイランド」へ高速船で移動。透き通る海でカヤックを楽しんだ後、ジェットスキーで映画『キャスト・アウェイ』の舞台となったモヌリキ島などを巡ります。シュノーケリングでは熱帯魚を間近に観察し、「めちゃくちゃきれいです」と現地の海の透明度を絶賛しました。

フィジー本島へ戻った後は、「マリオット・リゾート・モミ・ベイ」のラグーンフロントの客室に滞在。「非常に開放的な景色」と語るバルコニーからの眺めや、レストランでの豪華な食事を満喫しました。旅の締めくくりには、高度1万3,000フィートからのスカイダイビングに挑戦し、上空からの絶景とともに全ミッションを完遂しています。

美しい自然だけでなく、現地の人々の温かいおもてなしに触れる様子も収められています。南国フィジーの魅力が詰まった映像は、これからの旅行計画を立てる際の参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

01:09

成田空港からフィジーへ出発
06:02

フィジー・ナンディ国際空港に到着
22:19

カヤックやシュノーケリングなどのアクティビティに挑戦
38:37

マリオット・リゾート・モミ・ベイのお部屋を紹介
46:35

上空からの絶景を楽しむスカイダイビング

関連記事

【脱力VLOG】Yahoo!知恵袋に答えながら過ごすディズニーランド！DPAの買い方も解説

【脱力VLOG】Yahoo!知恵袋に答えながら過ごすディズニーランド！DPAの買い方も解説

 ディズニー旅行のホテル選びに！「舞浜ビューホテル」の客室から大浴場、朝食まで徹底解説

ディズニー旅行のホテル選びに！「舞浜ビューホテル」の客室から大浴場、朝食まで徹底解説

 【必食】ディズニーシー「フード＆ワインフェス」お酒が飲めなくても大満足の神メニュー

【必食】ディズニーシー「フード＆ワインフェス」お酒が飲めなくても大満足の神メニュー
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Bobby Maihama_icon

Bobby Maihama

YouTube チャンネル登録者数 26.60万人 775 本の動画
★お仕事のご依頼はこちら bobby.maihama@outlook.jp
youtube.com/channel/UCIjeslou8QKTRCWnTX1228Q YouTube