¸µÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¡¦±§»³Âî±É¤¬»ØÅ¦¡£½¬¶áÊ¿¤Î¡ÖÂ¸µ¤Î¥¬¥¿¥¬¥¿¡×¤ò¸«È´¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Îæ«
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¤ÇÃøºî²È¤Î±§»³Âî±É»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×¤¬½¬¶áÊ¿¤Ë»Å³Ý¤±¤¿æ«¤È¤Ï¡©¡ÚÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡AIÇÆ¸¢ÀïÁè¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¿¿¤Î¾¡¼Ô¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÀÄ´¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ëAIÇÆ¸¢ÀïÁè¤ÎÁ´ËÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤¸«²ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç±§»³»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Â¸µ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿»á¤¬·³¥È¥Ã¥×¤ò½ÍÀ¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆâÉô¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¡£¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡Ö¥´¥¿¥´¥¿¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Î¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¤âÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¿¯¹¶¤Ê¤É¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´¤Ë¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²ñÃÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ªÌ¯¤Ê¸ò¾Ä½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤¢¤¨¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤òÈò¤±¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¸¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼å¤ß¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÂ¦¤«¤éÇÀ»ºÊª¤ä¥Üー¥¤¥ó¥°µ¡¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢µðÂç¤Ê·ÐºÑÅª¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥é¥óÊ¶Áè¤ÎÃç²ð¤òÃæ¹ñ¤ËÍê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Ãæ¹ñ¤Ë»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¤¢¤¨¤ÆÃç²ð¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤ì¤òÊÆ¹ñ¤Îæ«¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÎAIÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬AI³«È¯¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÂæÆ¬¤òÅ°Äì¤·¤ÆÉõ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò²òÀâ¡£±§»³»á¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Î²ñÃÌ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóÀï¤Èµ»½ÑÇÆ¸¢¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¼¨¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç±§»³»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Â¸µ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿»á¤¬·³¥È¥Ã¥×¤ò½ÍÀ¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆâÉô¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¡£¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡Ö¥´¥¿¥´¥¿¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Î¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¤âÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¿¯¹¶¤Ê¤É¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´¤Ë¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²ñÃÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ªÌ¯¤Ê¸ò¾Ä½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤¢¤¨¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ã¤·¤¤ÈóÆñ¤òÈò¤±¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¸¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼å¤ß¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÂ¦¤«¤éÇÀ»ºÊª¤ä¥Üー¥¤¥ó¥°µ¡¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢µðÂç¤Ê·ÐºÑÅª¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥é¥óÊ¶Áè¤ÎÃç²ð¤òÃæ¹ñ¤ËÍê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Ãæ¹ñ¤Ë»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¤¢¤¨¤ÆÃç²ð¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤ì¤òÊÆ¹ñ¤Îæ«¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÎAIÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬AI³«È¯¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢Ãæ¹ñ¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÂæÆ¬¤òÅ°Äì¤·¤ÆÉõ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò²òÀâ¡£±§»³»á¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Î²ñÃÌ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóÀï¤Èµ»½ÑÇÆ¸¢¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¼¨¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö¤â¤Ã¤È¸«¤ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÖÌ±Â²¡×¡Ö½¡¶µ¡×¡Ö¹ñ²È¤ÎÍø³²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ Îò»Ë¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£