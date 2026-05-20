シャオミ、「Xiaomi 17T」シリーズを日本発売へ 5月28日にグローバル発表
シャオミ・ジャパンは同社のXアカウントで、5月28日にグローバル発表される「Xiaomi 17T」シリーズを日本で発売すると予告した。
シャオミは、5月28日にグローバル発表会を開催する。そこで発表予定の「Xiaomi 17T」シリーズを日本でも発売することが告知された。
公式サイトでは、「Xiaomi 17T」シリーズを予約・購入するとスマートタグ「Xiaomi Tag」を進呈するとアナウンスしている。そのほか、最大6000円引きの早割価格や下取りボーナス、2000円の学割クーポンなどの特典が公開されている。
シャオミは例年、Tシリーズを秋頃に発表しており、昨年も「Xiaomi 15T」シリーズを9月に発売している。ライカ共同開発のカメラを搭載し、特に「Xiaomi 15T Pro」はおサイフケータイ（FeliCa）にも対応していた。
【Xiaomi 17T シリーズ日本発売決定!!】- Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) May 18, 2026
皆様、突然失礼いたします。
5月28日、Xiaomi グローバル発表会が開催されます。
そこで発表されるXiaomi 17T シリーズについて、日本発売が決定しました!! 拍手!!
具体的な発売日などの詳細は続報をお待ちください!!!https://t.co/votiE0opCN pic.twitter.com/wBd7HSXDmd