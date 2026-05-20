シャオミ・ジャパンは同社のXアカウントで、5月28日にグローバル発表される「Xiaomi 17T」シリーズを日本で発売すると予告した。

シャオミは、5月28日にグローバル発表会を開催する。そこで発表予定の「Xiaomi 17T」シリーズを日本でも発売することが告知された。

公式サイトでは、「Xiaomi 17T」シリーズを予約・購入するとスマートタグ「Xiaomi Tag」を進呈するとアナウンスしている。そのほか、最大6000円引きの早割価格や下取りボーナス、2000円の学割クーポンなどの特典が公開されている。

シャオミは例年、Tシリーズを秋頃に発表しており、昨年も「Xiaomi 15T」シリーズを9月に発売している。ライカ共同開発のカメラを搭載し、特に「Xiaomi 15T Pro」はおサイフケータイ（FeliCa）にも対応していた。