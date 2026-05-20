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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【グーグルピクセルに有線イヤホンを接続する方法】解説｜Google Pixelに有線イヤホンを接続する3つの方法」と題した動画を公開した。動画では、イヤホンジャックが廃止されたGoogle PixelなどのAndroidスマートフォンで、音ズレのない有線イヤホンを使用したいユーザーに向け、3つの接続方法とそのメリット・デメリットを詳しく解説している。



動画内で最初に紹介されたのは、「USB-Cタイプの有線イヤホンを使用する」方法である。スマホのUSB-C端子に直接繋ぐだけで最も簡単かつ安価に導入でき、音ズレの心配もない。一方で、製品の種類が少ない点がデメリットとして挙げられ、動画内では個人的な見解として「Apple純正イヤホンが一番無難」と紹介された。また、電車内などの雑踏でも静かに音楽が聴けるノイズキャンセリング機能を搭載した製品も選択肢となる。



2つ目は、「USB-DACを使用する」方法である。オーディオに特化した機器を接続することで、今回紹介する中で最も音質にこだわることができる。お気に入りのイヤホンやヘッドホンを自由に使えるメリットがある反面、スマホからの電源供給が必要なため、「スマホのバッテリー消費が激しくなることに留意が必要」と注意を促している。手軽さを求める場合は、USB-Cを3.5mmイヤホンジャックに変換するだけの商品も便利だ。



3つ目は、「Bluetoothレシーバーを使用する」方法である。無線を介して有線イヤホンを接続するため、ケーブルがスマホから出ず取り回しが良い。さらに、スマホ本体のUSB-C端子が空くため、充電しながら使用できる利点がある。ただし、無線特有のデメリットである音質劣化や音ズレは「解消されないことに注意が必要」としている。動画では3,000円台と安価ながら高音質なFiiO製レシーバーをおすすめとして紹介した。



音質を追求するのか、手軽さや取り回しを優先するのか。自身のこだわりや用途に合わせて最適な接続方法を取り入れることで、より快適なスマートフォンのオーディオ体験が実現できそうだ。