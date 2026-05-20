若手人気女形として知られる歌舞伎俳優の坂東新悟（３５）が、父・坂東彌十郎（７０）が演じる役の若かりし頃を演じたドラマショットを公開した。

新悟は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「本日『銀河の一票』５話に若い頃の鷹臣として出演させていただきました！」と記し、女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・午後１０時）に出演したスーツ姿の撮影オフショットをアップ。

「父・彌十郎と同一人物の役というのは初めてで緊張、困惑しつつも楽しく演じました！鷹臣の過去にも注目しつつ今後の展開を楽しみにご覧ください！！」とつづった。新悟は彌十郎ふんする民政党幹事長・星野鷹臣の若い頃を、議員バッジをつけたスーツ姿で演じている。

この投稿には「どんな御役もこなしちゃうんですね」「新悟さんが登場した時、ナイス配役！と拍手しました」「粋な抜擢（ばってき）。佇まいはもう、しっかり若い頃の父上」「『助六』の傾城の美しさとはまた違い 素顔はお父様によく似ていますね」「父上さまに、あまりにも似ていらっしゃるので驚きました」「彌十郎さんのお若い頃にソックリですね」「普段はそう思わないのに、こうして見るとそっくりです！」などのコメントが寄せられた。