「セレブカップルね」アレクサンダー、妻・川崎希との美男美女デートショット公開！ 「かわいいじゃん」
「セレブカップルね」アレクサンダー、妻・川崎希との美男美女デートショット公開！ 「かわいいじゃん」
モデルのアレクサンダーさんは5月19日、自身のInstagramを更新。妻・川崎希さんとのツーショットを公開しました。
【写真】アレクサンダー＆川崎希のデートショット
「まぁ、素敵」アレクサンダーさんは「のんちゃんと #デート #デートコーデ」とつづり、写真を1枚載せています。2人が顔を寄せ合って撮ったツーショットです。アレクサンダーさんはダークトーンのシャツにシルバーのネックレスを合わせたスタイリッシュな装いで、川崎さんも黒のリボンデザインのトップスで統一感のあるデートコーデ。2人ともはじける笑顔を見せており、仲むつまじい夫婦の様子が伝わってきます。
コメントでは、「かわいいじゃん」「まぁ、素敵」「セレブカップルね」「2人とも素敵ですね」「のんちゃん超可愛い」「お似合い」と、絶賛の声が多く寄せられました。
「プレミアイベントに行ってきました」同日の別投稿では、「ディズニーさんからご招待いただいて新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のプレミアイベントに行ってきました」と報告したアレクサンダーさん。今回のコーディネートと同じ装いのため、2人で仕事を兼ねた映画デートに行ったことが分かります。いつまでも仲良し夫婦のアレクサンダーさんと川崎さんから目が離せませんね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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