Aぇ! group、“別人級”女装姿でプリクラ撮影「クオリティ高すぎる」「永久保存版」
【モデルプレス＝2026/05/20】Aぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）の公式X（旧Twitter）が20日に更新された。メンバーが女装をしてプリクラを撮影する様子を公開した。
【写真】STARTO関西イケメン4人「クオリティ高すぎる」女装姿でプリクラ撮影
公式Xでは、正門良規が「カワラボ系メイク」、末澤誠也が「白ギャルメイク」 、小島健 が「スワイメイク」、佐野晶哉が「オルチャンメイク」と、それぞれ異なるメイクを施し、その系統に合わせたファッションに身を包んだ女装姿を公開。4人は最新のプリクラ機に入ると、ピースや指ハート、小顔ポーズなど、あざといポーズを連発して撮影を楽しんだ。
この投稿にファンからは「4人とも違う系統のメイクで可愛い」「クオリティ高すぎる」「永久保存版」「透明感すごい」「別人級に変わってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO関西イケメン4人「クオリティ高すぎる」女装姿でプリクラ撮影
◆Aぇ! groupメンバー、女装姿でプリクラ撮影
公式Xでは、正門良規が「カワラボ系メイク」、末澤誠也が「白ギャルメイク」 、小島健 が「スワイメイク」、佐野晶哉が「オルチャンメイク」と、それぞれ異なるメイクを施し、その系統に合わせたファッションに身を包んだ女装姿を公開。4人は最新のプリクラ機に入ると、ピースや指ハート、小顔ポーズなど、あざといポーズを連発して撮影を楽しんだ。
◆Aぇ! groupの女装姿に反響
この投稿にファンからは「4人とも違う系統のメイクで可愛い」「クオリティ高すぎる」「永久保存版」「透明感すごい」「別人級に変わってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
あれ？これって褒めてるよね?？笑— 【公式】 Aぇ! groupのQ&Aぇ! (@qaefujitv) May 19, 2026
??毎週火曜??時??分〜放送
?TVer見逃し配信中#QandAぇ #Aぇ?group#正門良規 #末澤誠也 #小島健 #佐野晶哉 pic.twitter.com/iuK8zhQynW
【Not Sponsored 記事】