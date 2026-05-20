４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。息子から送られてきたテキストメッセージの内容を明かし、共演者を騒然とさせた。

２００８年に長女を出産。１４年に一般男性と再々婚し、同年１１月に長男、１６年１０月に次男、２０年７月に三男を出産したｈｉｔｏｍｉ。息子について「反抗期がちょっと始まっている感じ」とし、そして「ＬＩＮＥで『クソババア 土に還（かえ）れ』って」と送られてきたことを告白。これには共演者らは「ええええ！」とびっくり。ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也も「それは…ちょっとひどいね」と同情した。

ｈｉｔｏｍｉは「言われたこともないし、そういう言葉が出てくるとも思わなかったから、ちょっと笑っちゃいました」と笑い飛ばした。これにゲスト出演したお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍は「笑っちゃうんですけど、これ言ったっておふくろは俺を嫌いにならないし怒らない。試してるわけじゃないけど、おふくろはこれくらいのことじゃ俺のことを見捨てないと思ってる」と息子側の気持ちを語った。するとｈｉｔｏｍｉも「そういう感じはする」と納得していた。