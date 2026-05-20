“元・青汁王子”のバイクメーカーが「新型バイク」発表！

“ラストワンマイル”と呼ばれる物流の最終拠点から各家庭への配達現場において、いま大きな転換期が訪れています。

これまで配達を担ってきた原付一種（50cc以下）ガソリン車が、環境規制の強化に伴い生産を終了。

【画像】これが発表された「新型バイク」です！（17枚）

その代替となる持続可能な新しい配達手段として、電動バイクへの期待が高まっているのです。

しかし、従来の電動モデルには「一度の充電で走れる距離が短い」「バッテリーを搭載しているため重い荷物を十分に積めない」といった課題も見られ、現場が求める高い要望に応えることに苦心している場面もありました。

そんな配達現場の切実な声に応えるべく、かつて「青汁王子」として一世を風靡した実業家の三崎優太氏が代表を務めるモビリティメーカー、三崎未来電子が今回アクションを起こしました。

同社は2026年5月19日、新聞配達やフードデリバリーといった過酷なプロの業務を支えるために専用設計された新型電動バイク「L-noa（エルノア）」を発表し、同日より販売をスタートさせたのです。

この事業の背景には、三崎氏自身が過去に経験した不慮のバイク事故があるといいます。

後遺症と向き合う日々のなかで、「バイク事業を通じて社会のインフラに貢献し、自らの辛い経験を意味のあるものへと昇華させたい」という強い思いが、このビジネス用車両を完成させる大きな原動力となりました。

新たに誕生した新型エルノアは、普通自動車免許でも運転できる原付一種クラスの電動バイクです。

最大の特徴は、業務効率を劇的に引き上げるそのタフな基本性能にあります。

車体に内蔵されたバッテリーにより、30km／hの定地走行テスト値で約155kmという、配達業務で活躍できる実用的な航続距離を実現。

頻繁なストップ・アンド・ゴーが求められる住宅街でのルート配送でも、途中でバッテリー切れを心配するストレスを大幅に軽減してくれます。

さらに、プロの道具としての使い勝手も徹底的に追及されています。

フロント部分には大きな荷物もすっぽりと収まる大容量のバスケットを配置し、リアには頑丈でフラットな大型キャリアを標準装備。

新聞の束やデリバリー用の大型バッグなどを安定して積載することが可能です。

くわえて、充電方法は専用の充電スタンドなどの特別な設備を必要とせず、一般的な家庭用100Vコンセントから直接ケーブルを繋いで充電できる手軽さを実現しました。

事業所の電源をそのまま活用できるため、法人顧客が懸念しがちな導入時の設備投資を大幅に抑えられるのも、大きなメリットでしょう。

そんな新型エルノアの車名の頭文字である“L”には、物流（Logistics）への対応、長距離走行（Long ride）を可能にするスタミナ、そして大容量（Large capacity）の荷物を運ぶという、現場が求める3つの重要な意味が重ねられているといいます。

また後半の“noa”には自由という想いを込め、これからの移動や配達の現場をより自由なものに変えていきたいという願いが託されました。

この新型エルノアの車両価格（消費税込）は67万円に設定されています。

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早朝の静かな住宅街でもエンジン音を気にせず走行でき、排出ガスも出さない環境性能の高さは、電動バイクならではの大きな武器です。

単なる移動手段の枠を超え、働く人々の毎日を根底から支える頼もしいパートナーとして、新型エルノアが今後の日本の配達風景をどのように塗り替えていくのか注目が集まります。