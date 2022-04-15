◇セ・リーグ 阪神4―2中日（2026年5月19日 倉敷）

名前がコールされると、岡山の地にひときわ大きな声援がこだました。阪神・岡城が「1番・中堅」で2日巨人戦以来、5度目の先発出場。デビューを果たした同期入団の立石に負けじと、初回に凱旋打を放った。

「緊張もあったんですけど、積極的に振れて結果も出て良かった。声援もいつもより大きかったので、凄い力になりました」

地元の大声援を受け、思い出の地で躍動した。初回先頭で先発・金丸の変化球にうまく反応し、チーム初安打となる左翼線二塁打をマーク。「先頭としての役割をしっかり果たしたのは凄い良かった」。4月30日ヤクルト戦以来、プロ5本目の安打は先制点につながる一打でチームに勢いをもたらした。

倉敷マスカットスタジアムは、岡山一宮時代に最後の公式戦を終えた場所だった。21年7月17日の岡山大会2回戦で玉島商に4―8で敗れていた。その時は「3番・投手」で出場も8失点。勝利を上書きし、悔しい記憶を吹き飛ばした。

年に一度しかない地元での一戦。昨年末に行われた自主トレ公開では、大きな目標を掲げていた。「1番・センターでスタメン出場することを目指して頑張っていきたい」。その言葉通り、巡ってきたチャンスを有言実行でものにした。（山手 あかり）