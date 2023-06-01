【Amazon.co.jp限定】TCL 55V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 55Q7C

AmazonにてTCLの大型テレビ各種が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

対象商品には、98V型量子ドットMiniLEDモデル「98Q6C」や、85V型4K UHD量子ドットモデル「85T8C」など、大型テレビ各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】TCL 98V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 98Q6C

本商品は、98V型の量子ドットMiniLEDテレビ。TCLの量子ドットMiniLED技術は、量子ドットとOLEDの強みを融合し、ピクセルレベルのバックライト制御を実現している。驚異的な明るさの鮮明な映像と、深みのある黒と輝く白を忠実に再現し、長期間にわたる安定した高画質を提供する。

プレサイスディミングゾーンは、Mini LED TVに全領域ハロー制御技術を搭載。先進の発光チップ、超高密度マイクロレンズ、Micro-OD技術により、ゾーンごとの光制御精度を向上させている。さらに、高コントラストのパネルと先進の光制御アルゴリズムを組み合わせることで、光と影の表現力を高め、圧倒的な画質が楽しめる。

高効率発光チップ、独自開発のレンズ技術、Micro-OD技術、および光制御アルゴリズムを統合。精密な光制御により、ハロー現象を抑え、圧倒的な没入感を実現。

2.1chのHi-Fi サウンドシステムは3次元音響システムで、空間の隅々にまで臨場感あふれる立体的なサウンドを実現。「Dolby Atmos」にも対応し、細部の音までを明確に再現、これまでにない深みと明瞭さを持った音が部屋全体に広がる。

さらに、4K 144Hzのネイティブリフレッシュレートにより、1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかな新しい映像を表示する。AMD FreeSync Premium Pro対応で、不安定なゲームプレイやコマ落ちを解消し、いかなるフレームレートでもスムーズで途切れのないプレイを実現する。

【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 85V型 4K 量子ドット 倍速 85T8C

本商品は、量子ドットを搭載した4K対応テレビ。強化されたカラフル量子結晶素材を採用し、超長寿命を実現。ナノレベルの量子材料と有機材料を多層に共重合することで、光学特性と色彩特性を向上させ、より鮮やかな色彩を映し出す。また、倍速パネルを搭載しており、1秒間に最大144回画面をリフレッシュして、より滑らかな映像を表示する。

放送やネット配信された映像の画質を分析し、視聴環境に合わせて色彩、コントラスト、動きの滑らかさを最適化する「AiPQ Pro プロセッサー」を搭載。

ONKYO 2.1chのHi-Fi サウンドシステムは3次元音響システムで、空間の隅々にまで臨場感あふれる立体的なサウンドが響き渡る。細部の音までを明確に再現し、深みと明瞭さを持った音声が楽しめる「Dolby Atmos」、前方にあるTVのスピーカーから放たれた音が、まるで空間を縦横無尽に動き回るように感じられる立体音響技術「DTS Virtual：X」を搭載している。