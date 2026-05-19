株式会社ゴンチャ ジャパンは、2026年5月21日(木)より、旬のシャインマスカットのおいしさを凝縮したデザートティーシリーズ「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。それに先駆け、5月14日からはららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店での先行販売が、5月18日からはモバイルオーダーの先行販売がスタート。

【画像】SHINEシャインマスカット スパークリングティー(Lサイズ/760円)

同シリーズ4年目の今年は、新メニューの「スパークリングティー」が加わったほか、トッピングにアロエがプラスされ、よりフルーティで豊かな食感が体験できる。本記事ではそんなSHINEシャインマスカットシリーズの魅力を紹介する。

SHINEシャインマスカットシリーズ


■こだわりポイント

今回のシリーズの最大の特徴は、果実そのものを食べているような「ごろっと感」。 国産果汁を使用したぷるぷる食感のシャインマスカットゼリーと今年から新たに追加されたシャキシャキ食感のアロエ、長野県産果汁にぶどうの果肉を加えた、芳醇な香りのシャインマスカットジュレソースが、“ぷるぷる×シャキシャキ” 贅沢な食感を実現。ベースには、フルーツの魅力を最大限に引き出す「阿里山ウーロンティー」を使用しており、すっきりとしたあと味を楽しめる。

■ラインナップ

【Lサイズ/760円】SHINEシャインマスカット スパークリングティー

Lサイズでごくごく飲める爽快なドリンク。

【画像】SHINEシャインマスカット スパークリングティー(Lサイズ/760円)


【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ミルクティー

上品な甘さを阿里山ウーロンが引き立てる、まろやかな味わい。

SHINEシャインマスカット ミルクティー(Mサイズ/670円)


【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ティーエード

フレッシュな果実味をダイレクトに感じるフルーツティー。

SHINEシャインマスカット ティーエード(Mサイズ/670円)


【Mサイズ/700円】SHINEシャインマスカット ジェラッティー

シャリッとなめらかな食感が心地よいフローズンティー。

SHINEシャインマスカット ジェラッティー(Mサイズ/700円)


初登場のスパークリングティーをはじめ、フローズンやミルクティーなど、その日の気分で選べる4つのラインナップはどれも魅力的。期間限定の「シャインマスカット ゼリー(100円)」は、アールグレイティーなどのレギュラーメニューにトッピングすることも可能なので、ぜひ試してみてほしい。

文・取材＝小林七緒

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