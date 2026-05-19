ゴンチャにシャインマスカットの季節がやってきた！まるで果実を食べているみたい!?「SHINEシャインマスカット」5月21日より期間限定販売
株式会社ゴンチャ ジャパンは、2026年5月21日(木)より、旬のシャインマスカットのおいしさを凝縮したデザートティーシリーズ「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。それに先駆け、5月14日からはららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店での先行販売が、5月18日からはモバイルオーダーの先行販売がスタート。
【画像】SHINEシャインマスカット スパークリングティー(Lサイズ/760円)
同シリーズ4年目の今年は、新メニューの「スパークリングティー」が加わったほか、トッピングにアロエがプラスされ、よりフルーティで豊かな食感が体験できる。本記事ではそんなSHINEシャインマスカットシリーズの魅力を紹介する。
■こだわりポイント
今回のシリーズの最大の特徴は、果実そのものを食べているような「ごろっと感」。 国産果汁を使用したぷるぷる食感のシャインマスカットゼリーと今年から新たに追加されたシャキシャキ食感のアロエ、長野県産果汁にぶどうの果肉を加えた、芳醇な香りのシャインマスカットジュレソースが、“ぷるぷる×シャキシャキ” 贅沢な食感を実現。ベースには、フルーツの魅力を最大限に引き出す「阿里山ウーロンティー」を使用しており、すっきりとしたあと味を楽しめる。
■ラインナップ
【Lサイズ/760円】SHINEシャインマスカット スパークリングティー
Lサイズでごくごく飲める爽快なドリンク。
【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ミルクティー
上品な甘さを阿里山ウーロンが引き立てる、まろやかな味わい。
【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ティーエード
フレッシュな果実味をダイレクトに感じるフルーツティー。
【Mサイズ/700円】SHINEシャインマスカット ジェラッティー
シャリッとなめらかな食感が心地よいフローズンティー。
初登場のスパークリングティーをはじめ、フローズンやミルクティーなど、その日の気分で選べる4つのラインナップはどれも魅力的。期間限定の「シャインマスカット ゼリー(100円)」は、アールグレイティーなどのレギュラーメニューにトッピングすることも可能なので、ぜひ試してみてほしい。
文・取材＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】SHINEシャインマスカット スパークリングティー(Lサイズ/760円)
同シリーズ4年目の今年は、新メニューの「スパークリングティー」が加わったほか、トッピングにアロエがプラスされ、よりフルーティで豊かな食感が体験できる。本記事ではそんなSHINEシャインマスカットシリーズの魅力を紹介する。
■こだわりポイント
今回のシリーズの最大の特徴は、果実そのものを食べているような「ごろっと感」。 国産果汁を使用したぷるぷる食感のシャインマスカットゼリーと今年から新たに追加されたシャキシャキ食感のアロエ、長野県産果汁にぶどうの果肉を加えた、芳醇な香りのシャインマスカットジュレソースが、“ぷるぷる×シャキシャキ” 贅沢な食感を実現。ベースには、フルーツの魅力を最大限に引き出す「阿里山ウーロンティー」を使用しており、すっきりとしたあと味を楽しめる。
■ラインナップ
【Lサイズ/760円】SHINEシャインマスカット スパークリングティー
Lサイズでごくごく飲める爽快なドリンク。
【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ミルクティー
上品な甘さを阿里山ウーロンが引き立てる、まろやかな味わい。
【Mサイズ/670円】SHINEシャインマスカット ティーエード
フレッシュな果実味をダイレクトに感じるフルーツティー。
【Mサイズ/700円】SHINEシャインマスカット ジェラッティー
シャリッとなめらかな食感が心地よいフローズンティー。
初登場のスパークリングティーをはじめ、フローズンやミルクティーなど、その日の気分で選べる4つのラインナップはどれも魅力的。期間限定の「シャインマスカット ゼリー(100円)」は、アールグレイティーなどのレギュラーメニューにトッピングすることも可能なので、ぜひ試してみてほしい。
文・取材＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。