父の日に贈りたい♡Chaponの香りで楽しむ贅沢バスタイムギフト

毎日仕事や家庭で頑張るお父さんへ、今年は“くつろぎ時間”を贈ってみませんか？Chaponから、父の日限定セット『いつもありがとう くつろぎの休日』が数量限定で登場♡お風呂時間を“ひとり静かにリセットできる場所”へ変えてくれる、天然精油100％の贅沢な香りが魅力です。その日の気分や疲れに合わせて選べる4種の香りで、心ほどけるバスタイムを楽しめます♪

父の日限定の癒しギフト♡

いつもありがとう 父の日限定 くつろぎの休日 2本セット

価格：3,580円(税込)

いつもありがとう 父の日限定 くつろぎの休日 4本セット

価格：5,580円(税込)

『いつもありがとう くつろぎの休日』は、お父さんの一日に寄り添うように調香された父の日限定セット。

天然精油100％を使用し、合成香料・着色料不使用のナチュラルな香りが楽しめます。

容量は各40gの1回分。販売期間は2026年5月1日～父の日商戦終了までの数量限定販売です。Chapon公式オンラインストアで購入できます。

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気分で選べる4つの香り♪

爽やかエモーション

お散歩気分

甘辛ミックス

若草色の風

セットには、その日の疲れや気分に合わせて楽しめる4種類の香りをラインナップ♡

ラッピングで特別感アップ♡

ギフトには、別売りでオリジナルラッピング袋と紙袋も用意されています。

■ラッピング 価格：550円（税込）

シンプルで上品なデザインなので、父の日の贈り物にもぴったり。おしゃれな香りギフトとして、感謝の気持ちをスマートに伝えられます♡

忙しい毎日を過ごすお父さんへ、心までほっと緩むバスタイムをプレゼントできるChaponの父の日限定セット。香りに包まれながら過ごす癒しの時間は、きっと特別なご褒美になるはずです♡今年の父の日は、感謝の気持ちと一緒に“くつろぎの休日”を贈ってみてはいかがでしょうか♪