電動シャッター＆LEDライティング！ 愛車を飾れる「大人のトミカ基地」
トミカです。
大事なことなので、タイトルでも導入一言目からもお断りしておきますがトミカです（3度目）。でも、こんなの最高じゃないですか？
たとえそれが64分の1サイズのトミカであろうと、愛車は愛車。
それまでただデスクに並べておくしかなかったマイカーも、今日からちゃんとシャッター付きのガレージにしまうことができるのです。
しかも、リモコン連動。ボタンぽちー！でガラガラ開く！
しかもLEDまで連動してキレイにふんわりとライトアップされる！ LEDの色も6色から変えられる！
そんなのもうショールームじゃん。ええ、最高でありますとも！
というわけで、全世界のトミカを愛でる人々は、「 tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」を買っておきましょう。7月中旬発売予定です。
タカラトミー(TAKARA TOMY) トミカプレミアム tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition ミニカー おもちゃ 6歳以上
6,364円
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あっ、そうそう。タイトルで「大人の」とか書きましたが、もちろんちびっ子も大喜び確定なので、トミカっ子への誕プレにも良いと思いますよ。
大人の楽しみ方としては、複数台並べて一気にガラガラ開けることもできます。お金持ち気分ッ！
Source: タカラトミー
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