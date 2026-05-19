Image: タカラトミー

トミカです。

大事なことなので、タイトルでも導入一言目からもお断りしておきますがトミカです（3度目）。でも、こんなの最高じゃないですか？

たとえそれが64分の1サイズのトミカであろうと、愛車は愛車。

それまでただデスクに並べておくしかなかったマイカーも、今日からちゃんとシャッター付きのガレージにしまうことができるのです。

しかも、リモコン連動。ボタンぽちー！でガラガラ開く！

Image: タカラトミー

しかもLEDまで連動してキレイにふんわりとライトアップされる！ LEDの色も6色から変えられる！

そんなのもうショールームじゃん。ええ、最高でありますとも！

というわけで、全世界のトミカを愛でる人々は、「 tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」を買っておきましょう。7月中旬発売予定です。

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あっ、そうそう。タイトルで「大人の」とか書きましたが、もちろんちびっ子も大喜び確定なので、トミカっ子への誕プレにも良いと思いますよ。

Image: タカラトミー

大人の楽しみ方としては、複数台並べて一気にガラガラ開けることもできます。お金持ち気分ッ！

Source: タカラトミー