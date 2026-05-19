100均のラックで悩みが一気に解消！アレの下にスペースが爆誕！効率よく片付く冷蔵庫収納

あっという間にスペースが埋まり、ごちゃつきがちな冷蔵庫。調味料や食品がまるでパズルのような状態で収納されると、食品ロスにもつながり、勿体ないことに…。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！上段に卵、下段にボトルや瓶を収納できる脚付きのラック。効率よく収納できてとても便利です！

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商品情報

商品名：たまごラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W14.4cm×D26.6cm×H11.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4966149627118

冷蔵庫を効率よく使える！セリアの『たまごラック』が優秀

冷蔵庫ってすぐにスペースが埋まってしまいますよね。筆者自身も、まるでパズルのような冷蔵庫内の状態に悩んでいました。

そんな悩みから救ってくれそうなアイテムをセリアで発見！『たまごラック』を購入してみました。

たまご収納グッズの中では比較的珍しい、脚付きのたまごラックです。たまごを収納するスペースに高さが生まれることで、効率よく冷蔵庫を使えるというアイテムです。

組み立て式ですが、上に卵を載せることでその重みが加わり、ガタつきが抑えられ安定する設計です。

サイズは約W14.4cm×D26.6cm×H11.6cm。購入を検討される方は、冷蔵庫の棚の高さに余裕があるか確認しておくことをおすすめします。

卵を上の段に配置することで、卵の下に調味料やボトルを置けるフリースペースが生まれます。冷蔵庫内の縦の空間を有効活用し、ごちゃつきがちなボトルや瓶などをスッキリまとめられます。

下段にはボトルや瓶を入れてスッキリ！工夫次第でより使いやすさがアップ◎

10個入りの卵パックをそのまま上段にセットして使用できます。卵を一つひとつ移し替える手間がなく、詰め替えが楽に完了します。

ただ便利な反面、上段に卵を置くと冷蔵庫の奥側の卵が少し取りにくく感じました。たまごラック自体をトレーの上に乗せ、奥の卵を取り出す際はトレーごと引き出して使うなど工夫したいと思います。

今回は、セリアの『たまごラック』をご紹介しました。

中身をスッキリ使えるだけでなく、見通しが良くなることで食品ロス対策にも一役買ってくれる優秀アイテムです。セリアで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。