さくらんぼからキルシュ酒がトロリ! ベルギー王室御用達「ヴィタメール」のチェリーボンボンが6月1日より限定発売 - 父の日の贈り物にも
エーデルワイスが展開するベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は、6月1日より、毎年人気の「チェリーボンボン」を期間限定で販売する。さくらんぼを1年間キルシュ酒に漬け込んで作る伝統の味わいとなっており、なくなり次第終了の予定とのことだ。
チェリーボンボン
○1年間じっくり漬け込んださくらんぼと芳醇なキルシュ酒の味わい
今回の商品は、1年間じっくりとキルシュ酒に漬け込んだ国産さくらんぼを、スイートチョコレートとフォンダンで包み込んでいる。口に含むと芳醇なキルシュ酒がトロリととろけだし、華やかな香りが口いっぱいに広がる魅惑の味わいを楽しめるとのことだ。なお、食べる際はキルシュ酒が溢れないように、1口で味わうことが勧められている。
チェリーボンボン
○父の日のギフトや自分へのご褒美にも
ラインアップは、父の日などの贈り物に最適な5個入のほか、自宅用に適した1個単位での用意もある。「チェリーボンボン(1個)」は486円、「チェリーボンボン(5個入)」は2,700円にて販売される。
販売期間は6月1日からなくなり次第終了となる。オンラインショップでの販売はなく、店舗により販売状況が異なる場合があるとのことだ。
チェリーボンボン
○1年間じっくり漬け込んださくらんぼと芳醇なキルシュ酒の味わい
今回の商品は、1年間じっくりとキルシュ酒に漬け込んだ国産さくらんぼを、スイートチョコレートとフォンダンで包み込んでいる。口に含むと芳醇なキルシュ酒がトロリととろけだし、華やかな香りが口いっぱいに広がる魅惑の味わいを楽しめるとのことだ。なお、食べる際はキルシュ酒が溢れないように、1口で味わうことが勧められている。
○父の日のギフトや自分へのご褒美にも
ラインアップは、父の日などの贈り物に最適な5個入のほか、自宅用に適した1個単位での用意もある。「チェリーボンボン(1個)」は486円、「チェリーボンボン(5個入)」は2,700円にて販売される。
販売期間は6月1日からなくなり次第終了となる。オンラインショップでの販売はなく、店舗により販売状況が異なる場合があるとのことだ。