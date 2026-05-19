コスプレーヤー、DJ、インフルエンサーなど、マルチに活動する、みもれもん（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。風呂上がりショットを投稿した。

「みんな、おはレモン〜 今週もみもれと一緒にがんばろッ」とつづり、バスタオルを体に巻き、バストを限界ギリギリまで露出したショットを公開。洗面台の大きな鏡の前に立ち、ショートカットから際立つ美しいデコルテを披露した。

また、別の投稿では「Kirakira KIMONO」と題し、花火や音楽のイベント「XD2026 presented by Yogibo」に浴衣姿でDJなどで参加した様子もアップ。「かみのけとメイクとネイルキラキラれもん」と独特なヘアスタイルやネイル、レモンのデザインのバッグなども紹介した。

ファンやフォロワーからも「ちょーかわいい」「ギリギリエチレモン」「こぼれそうで我慢の限界」「ドキッとした」「白い肌がキレイ」「可愛くてSEXY」「色気がヤバい」「女神」などのコメントが寄せられている。

みもれもんは大阪府出身。レースクイーンや、雑誌「小悪魔ageha」のレギュラーモデルなども経験。「マリオカートWii」で世界ランキング1位を獲得した経歴も持つ。17年には1st写真集「CUTE〜BRAND NEW〜」を発売。身長165センチ。血液型O。