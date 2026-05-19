もれなく全部カワイイーーーッッ！！【一番くじ】ローソンでで買える♡「新作キャラグッズ」

【ローソン】で引ける【一番くじ】から登場したのは、「星のカービィ」の可愛らしい新作グッズ。A賞からH賞に加え、ラストワン賞まである種類豊富なラインナップ。日常的に使えるアイテムが多い分、つい何度もチャレンジしたくなるかも。今回は「もれなく全部カワイイー」と語る@ftn_picsレポーターHaruさんが引き当てたアイテムをご紹介します。

ドリンクの色合いで変化を楽しめる

コロンとした形がキュートなこちら。ワドルディのお顔が描かれたグラスは「E賞 あつめて ☆ グラスコレクション」で手に入ります。グラスは透明なので、入れるドリンクによってワドルディの色の変化も楽しめるという遊び心も感じられます。レポーターHaruさんは「ワドルディのうるうるおめめがなんとも言えない可愛さ」とコメント。カフェタイムに使えば、眺めるたびに心を和ませてくれそうです。

ポップなデザインがたまらない！

「E賞 あつめて ☆ グラスコレクション」からもう1種引き当てたのは、レポーターHaruさんが「一番欲しかった」と語る蓋付きの牛乳瓶。カービィがワンポイントになった可愛らしいビジュアル。丸みのあるロゴをあしらった、愛らしいポップなデザインもたまりません。

小物入れに使えるアイテム

食べ物を吸い込もうとするカービィの姿がキュートな「F賞 おすそわけ ☆ ジッパーバッグ」。袋の色は鮮やかなピンクで目立ちやすいのがポイント。小物を入れておけば、バッグからサッと取り出せそうです。サイズは約18cm。底マチはありませんが、バッグにかさばらずに入れられるはず。

飾ってコレクションするのもアリ！

キーカバーとして使えるこちらは「H賞 グルメな ☆ ラバーアソート」でゲットできるアイテム。フライパンやフライ返しを持った、コック姿のカービィがキュートです。カービィの周りには星や食べ物も描かれた、賑やかなビジュアル。ボールチェーンで取り付けるのはもちろん、そのまま飾ってコレクションするのも良さそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino