【衝撃の白さ】ハーゲンダッツ新作「ショコラミント」はミント強め×ビターチョコの大人の味でした🌿

チョコミン党の皆さま、初夏に朗報が届きました。2026年5月19日、ハーゲンダッツからミニカップ「ショコラミント エクストラ」が新発売されます！

編集部に実物が届いたので、ひと足お先に試食させていただいたら……意外な驚きと、大人が夢中になってしまうハーモニーが待っていました♡

【予想外の色にびっくり】

フタを開けてまず驚いたのは、その見た目。チョコミントなら、アイスの色はおなじみのミントグリーンだろうと予想していたのですが……なんと、白でした。

この色だとチョコミントというよりはクッキー＆クリームに見えてしまうのですが、これは着色料を使用せず、素材本来の白さをいかしたミントアイスクリームなんですって！

色にミントっぽさはないけれど、従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合しているそうなので、ミント好きの皆さまはご安心くださいね。

【大人のミント♡】

見た目に反した爽やかなミントの香りを感じながらひとくちいただいてみると……めっちゃミント!!! ミントらしい清涼感が強めで、後味までしっかりミント。暑い日に食べたくなる爽やかな味わいのアイスクリームではありませんか。

そこに混ぜ込まれているのは、パリパリした食感のビターチョコチップ。甘さ控えめでカカオ感を感じるチョコレートは、ミントとの相性も抜群です。

アイスはミント強め、そしてチョコは甘さ控えめ。純粋にミントとカカオのハーモニーが楽しめるから、個人的には大人のチョコミン党さんにぜひ味わっていただきたいと思いました♡

【チョコミン党はストックすべし】

希望小売価格は税込373円。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで購入できますが、期間限定フレーバーなのでお早めにチェックすることをオススメします。

大人のためのチョコミント味は、チョコミン党さんならクセになってしまうこと間違いなし。この夏をのりきるために、冷凍庫にストックしておくのもありですよ〜！

参考リンク：ハーゲンダッツ

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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