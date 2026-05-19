【本日発売】「ローソン」×老舗茶屋「森半」がコラボ！ クッキーシューやクレープなど計8品を展開
「ローソン」は、5月19日（火）から、老舗茶屋「森半」とコラボレーションした「抹茶フェア」を、全国の店舗で開催する。
【写真】２種類のクリームが楽しめるクッキーシューも！ 商品ラインナップ一覧
■アイスクリームやラテも登場
今回で5回目の開催となる「抹茶フェア」は、“濃い抹茶”と“ミルク感あるマイルドな抹茶”をテーマに、創業190年の老舗茶屋「森半」とコラボレーションしたデザートやベーカリーなど計8品が販売される企画。
ラインナップには、ふんわりした生地に抹茶クリームとミルクホイップを包んだ「抹茶ミルクパン」や、抹茶の味わいが楽しめる「ふわもちパンケーキ 抹茶」、「濃い抹茶クッキーシュー」、「濃い抹茶クレープ」、展開中の「抹茶ミルクロールケーキ」がそろう。
また、豊かな香りや程よい苦み＆渋みがしっかり感じられる「宇治抹茶ワッフルコーン」と、抹茶の旨みが楽しめる甘さ控えめの「アイス宇治抹茶ラテ」も展開。
さらに、5月26日（火）からは、黒い求肥生地と黒いもち食感生地を重ねた「お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール」が発売され、バリエーション豊かな抹茶商品が並ぶ。
【写真】２種類のクリームが楽しめるクッキーシューも！ 商品ラインナップ一覧
■アイスクリームやラテも登場
今回で5回目の開催となる「抹茶フェア」は、“濃い抹茶”と“ミルク感あるマイルドな抹茶”をテーマに、創業190年の老舗茶屋「森半」とコラボレーションしたデザートやベーカリーなど計8品が販売される企画。
ラインナップには、ふんわりした生地に抹茶クリームとミルクホイップを包んだ「抹茶ミルクパン」や、抹茶の味わいが楽しめる「ふわもちパンケーキ 抹茶」、「濃い抹茶クッキーシュー」、「濃い抹茶クレープ」、展開中の「抹茶ミルクロールケーキ」がそろう。
また、豊かな香りや程よい苦み＆渋みがしっかり感じられる「宇治抹茶ワッフルコーン」と、抹茶の旨みが楽しめる甘さ控えめの「アイス宇治抹茶ラテ」も展開。
さらに、5月26日（火）からは、黒い求肥生地と黒いもち食感生地を重ねた「お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール」が発売され、バリエーション豊かな抹茶商品が並ぶ。