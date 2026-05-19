サブウェイ｢タコスシーズン2026｣“フラットブレッド”復活で本格メキシカン気分
サブウェイは、5月13日より毎年人気の｢タコスシーズン｣をスタート。今年で6年目となる初夏の定番フェアでは、4年ぶりに“フラットブレッド”が期間限定で復活。“タコス＝夏の始まり”をテーマに、本格メキシカン気分を味わえるラインアップが登場。もちもち食感が楽しめるフラットブレッドをメインに、より本場感のあるタコスメニューへアップデートされています。
4年ぶり!フラットブレッドが限定復活
今回の注目ポイントは、SNSでも復活希望の声が多かった｢フラットブレッド｣。平たい生地で具材を包むことで、より本格的なメキシカンスタイルを楽しめるのが魅力です。
過去販売時にも人気が高く、今回は“本物のアメリカンチェーンらしさ”を感じられる商品として再登場。タコスは、もちろん通常ブレッドでの注文も可能です。
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タコスメニューもさらに進化！
ざく切りサルサタコス
価格:680円(税込）*フラットブレッドの価格
ざく切りサルサタコスは、サルサソースを刷新！パイナップル･マンゴー･リンゴの3種フルーツを加えることで、ジューシーさとほのかな甘みをプラスした逸品!
ざく切りサルサタコス
価格:700円(税込）*フラットブレッドの価格
濃厚チーズタコスは、チーズをシュレッドタイプからスライスチーズへ変更。より濃厚でコク深い味わいにアップデートされています。
メキシカンミートタコス
価格:640円(税込）*レギュラーブレッドの価格
メキシカンミートタコスは、昨年人気だったビーフベースの味わいを継続。7類のスパイス感と食べ応えを楽しめる王道メニューです。
アボガドやたまご、ベーコンのトッピング追加で、お好みの味を探求する楽しみ方もあります。
暑い季節にうれしいピリ辛さですが、辛みをやわらげたい場合は、野菜クリーミードレッシングをセレクトすることで、マイルドな味わいになるのだそう。
夏気分を盛り上げる｢モヒート風ジンジャーエール｣
サイドドリンクには、ノンアルコールの「モヒート風ジンジャーエール」が登場!ミントとレモンの爽やかな香りで、初夏らしい清涼感たっぷり。フラットブレッドタコスとの相性も抜群です。
フラットブレッド復活バリュー!！｢タコス祭｣開催
5月13日~5月26日の期間限定で、｢タコス祭｣を開催します。フラットブレッドタコスを対象に、“ポテト＋ドリンクセット”をお得な特別価格で楽しめます。
“夏前のワクワク感”を感じられる期間限定フェアを、ぜひチェックしてみてくださいね。
【開催概要】
販売開始:2026年5月13日
タコス祭期間:2026年5月13日~5月26日