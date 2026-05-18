セブンス・ベガ、Movie Project “7thStudio #2”の第二弾「Cryter」スタジオライブ映像公開
セブンス・ベガがオフィシャルYouTubeチャンネルにて、Studio Session Movie Project第2弾 “7thStudio #2”を公開中だ。
同プロジェクトは、3本のスタジオライブ映像を5月7日、17日、27日といった“7のつく日”の3日間にわたり、各日19時より1曲ずつ公開していくというもの。5月7日に、セブンス・ベガのニュースレター会員ファン投票によって1位となった楽曲「卵と牛乳とレコード」が公開されたことに続いて、17日に2曲目となる「Cryter」が公開されたかたちだ。
2024年7月に配信リリースされた「Cryter」は、眠らない都会の夜に抱く孤独や切ない心象が描かれたもの。メロウなサウンドが心地よい楽曲が高音質なスタジオライブ映像でストレートに届けられる。なお、5月27日には“7thStudio #2”の3曲目が公開される予定だ。
■Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール
5月07日(木)19:00〜 M1：「卵と牛乳とレコード」
5月17日(日)19:00〜 M2：「Cryter」
5月27日(水)19:00〜 M3：???
【Video Credit】
Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
■＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞
7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay
open19:00 / start19:30
出演者：セブンス・ベガ / PompadollS
▼チケット
・前売：スタンディング 4,000(税込)+ドリンク代
・当日：スタンディング 4,500(税込)+ドリンク代
一般発売：5月23日(土)10:00〜
（問）HOT STUFF 050-5211-6077
■＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞
7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:30 / start19:00
7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
open17:00 / start17:30
8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
￥4,400(税込)+D代 ※スタンディング
※全公演SOLD OUT
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