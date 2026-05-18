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成田翔の腰痛の原因は筋肉ではなかった？関節のズレと姿勢の意外な関係を関節ケアの第一人者が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【腰痛に年齢は関係ない】原因は関節のズレによる可動域の低下だった!?【成田翔さん】」を公開しました。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の成田翔氏をゲストに迎え、腰痛の根本原因である関節のズレや可動域の低下について解説と施術を行っています。



動画では、成田氏の腰痛の悩みを解決するため、角田氏が関節の位置や可動域を丁寧にチェックしていきます。角田氏は、現代の子どもたちはトレーニングで筋力はあるものの、関節のケアが不足していると指摘。「筋肉は何歳になっても増やせるし鍛えられるんだけど、関節は消耗品なので消耗したら終わり」と語り、筋肉を鍛えながら関節を守る重要性を強調しました。



実際の施術では、成田氏の腰のしなり具合を確認した角田氏が「60～70代と同じくらいしなっていない」と驚きの声を上げます。「大切なのは年齢とかじゃなくて条件。関節に悪い条件が整うと何歳になっても傷めてしまう」と解説し、年齢に関係なく関節のケアが必要であることを伝えました。



さらに、首が前に出ているスマホを見る姿勢が背中の筋肉の滑走性を悪くし、それが腰痛に繋がっていることや、現代人がやりがちな「仙骨座り（ソファーなどに腰に空間を空けて背中をつけて座る姿勢）」が腰に多大なストレスをかけていると説明。痛い場所だけでなく、全身の繋がりや日常生活での姿勢改善の重要性を促しています。



施術後、肩や腰の動きが改善されたことを実感し、「かなりスッキリしました」と笑顔を見せます。痛みの根本的な原因を正しく理解し、筋肉のトレーニングだけでなく関節のケアにも目を向けることが健康への第一歩です。日々の姿勢を見直し、関節に負担をかけない習慣を取り入れて、痛みのないしなやかな体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。