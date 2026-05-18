この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今の相場で差がつくのはここです。S&P500に“あるETF”を加えるだけでリターンが変わる理由について解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて、「今の相場で差がつくのはここです。S&P500に“あるETF”を加えるだけでリターンが変わる理由について解説します！」と題した動画を公開した。ゲストに米国株投資家のライオン兄さんを迎え、今後の相場見通しや、S&P500に加えることでさらなるリターンを狙える実践的なポートフォリオについて熱い議論が交わされた。



動画序盤、今後のS&P500の見通しについて問われたライオン兄さんは「上昇していくと思います」と即答。戦争や原油価格の高騰といった懸念材料がある中でも、S&P500採用企業の業績は成長を続けており、一時的な下落は「まさに絶好の買い場だった」と分析した。



続いて話題は、S&P500をメインに持ちつつ、さらに利益を伸ばすための「コアサテライト戦略」へ。サテライトの投資先として「半導体株」が挙げられた。しかし、個別銘柄は値動きが激しいため、リスクを抑えられるETFを推奨。米国市場なら「SMH」、日本市場なら信託報酬が安く攻めの投資ができる「200A」が紹介され、それぞれ直近1年間で大幅な値上がりを見せていることが解説された。



一方で、「半導体が今ぶち上がっているからといって、半導体にフルベットみたいなことになると、逆回転するときがある」と警告。ボラティリティの高さに対処するため、安定感のある大型テック株や、ハイテク株が下落した際に逆の動きをしやすいバリュー株（エネルギー株）を組み合わせる重要性が説かれた。具体的な比率として、「S&P500とかに7割入れて、半導体1割、FANG+1割、エネルギー1割」という分かりやすい黄金比が提示されている。



動画の最後には、さらに踏み込んだ投資先について語る勉強会の開催も告知された。プロならではの視点で具体的な銘柄や比率が惜しみなく公開され、今後の資産形成において非常に実践的な内容となっている。