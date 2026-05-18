『アニー』アニー役出身の声優・俳優の内田莉紗、第1子出産を報告 夫の中村翼も「新しい命が誕生」と発表
声優・俳優の内田莉紗（37）が18日、自身のXを通じ、第1子出産を公表した。夫の中村翼（26）もSNSで明らかにした。
【画像】達筆な字！結婚報告した内田莉紗＆中村翼の直筆コメント
中村は「お世話になっている皆様へ」と書面を掲載し「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。
「妊娠中は、多くの方々より温かいご配慮とご支援を賜りました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。新たな命を迎え、日々の尊さをあらためて実感しております。子どもが自分らしい人生を歩んでいけることを願っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
中村は「この度、私たち家族に新しい命が誕生しました。無事にこの瞬間を迎えることができ、ほっとしています。支えてくださった皆さま、本当にありがとうございます」と感謝。「これからは家族が一人増えた日々を大切にしながら、 変わらず一つひとつのお仕事に向き合っていきたいと思います」とつづった。
内田は、1999年にミュージカル『アニー』主演・アニー役を経て、『キングダム ハーツ』カイリ役、シオン役、『ルパン三世グッバイ・パートナー』エミルカ役、『それいけ！アンパンマン』シュガーぼうや役をはじめ、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』小茶役などで知られる。2025年12月31日、中村との結婚を発表した。
【画像】達筆な字！結婚報告した内田莉紗＆中村翼の直筆コメント
中村は「お世話になっている皆様へ」と書面を掲載し「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。
「妊娠中は、多くの方々より温かいご配慮とご支援を賜りました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。新たな命を迎え、日々の尊さをあらためて実感しております。子どもが自分らしい人生を歩んでいけることを願っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
内田は、1999年にミュージカル『アニー』主演・アニー役を経て、『キングダム ハーツ』カイリ役、シオン役、『ルパン三世グッバイ・パートナー』エミルカ役、『それいけ！アンパンマン』シュガーぼうや役をはじめ、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』小茶役などで知られる。2025年12月31日、中村との結婚を発表した。