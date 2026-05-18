あまりに優しい判断を下したシーズーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「天使過ぎる」「可愛くて仕方ない」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、寝ているパパを起こすか悩んでいる犬→『どうしよう』と近づいた結果…とんでもなく尊い『まさかの判断』】

パパを起こしに行ったら…

TikTokアカウント「chun.0831」の投稿主さんは、シーズーの『皇子』くんとの暮らしを紹介しています。ある日の日曜日、皇子くんはパパを起こそうと寝室へ向かったそうです。

しかし、休日だったこともあり、パパはぐっすり熟睡中。そんなパパの枕元までやって来た皇子くんは、「起こそうかな…どうしようかな…」と悩むように、じーっと顔を見つめていたのだとか。すぐに飛びついたり鳴いたりするわけでもなく、静かに様子をうかがう姿がとっても健気。投稿主さんによると、皇子くんはしばらくその場で考え込むようにしていたそうです。

優しすぎる判断にホッコリ

そして悩んだ末、皇子くんが選んだ行動は「起こさない」こと。そっとパパの枕へアゴを乗せると、そのまま一緒に寝始めたのだとか。きっと「今日はお休みだから、たくさん寝たいんだね」と察したのかもしれません。

起こす代わりに寄り添って添い寝をしてくれる優しさに、思わずホッコリ…。パパのことが大好きだからこその行動に、投稿主さんも心が和んだといいます。静かな寝室で仲良く寄り添う姿が、なんとも愛おしいワンシーンなのでした♡

この投稿には「優しい感じで寄り添うところが可愛い」「一緒に二度寝、幸せだね」「最高の日曜ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

突然の大暴れモード！？

そんな優しい皇子くんですが、ときにはわんぱくスイッチが入ることもあるそうです。突然、「見えない敵」と戦い始めたかのように荒ぶり、毛を振り乱しながら大暴走。部屋中を駆け回りながらテンションMAXになることもあるのだとか。

さらに、おもちゃを咥えるとブンブン振り回し、全力で遊び始めたのだそう。勢いあまって、そのままひとりで盛り上がってしまう場面もあるといいます。パパと添い寝していた子とは思えないほどの大暴れっぷりに、思わず笑ってしまいます…♪ 穏やかな一面と無邪気なやんちゃ姿、そのギャップがたまらなく愛おしい皇子くんなのでした。

皇子くんのほのぼのとした日常は、TikTokアカウント「chun.0831」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chun.0831」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。