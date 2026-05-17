中東情勢の影響で世間を騒がせている「ナフサ不足」問題。大手メーカーが商品のデザイン変更などを発表する中、ある“広告チラシ”が別の形で注目を集めている。

【写真】“争奪戦”になっているラウールどアップの新聞折込チラシ

ラウールの『フルグラ』広告チラシが話題に

5月12日、カルビー株式会社は《中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ》と題し、《「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など合計14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、2026年5月25日（月）週より店頭で順次切り替えて販売いたします》と発表した。

対象商品のパッケージは、“白黒”の2色仕様に変更されるとのこと。消費者からは「何味なのか分かりにくい」「食欲をそそられない」などさまざまな声が寄せられているが、ここに来て“大人気”になっているものがあって……。

「5月12日、読売新聞ら大手一般紙の折込チラシとして配布された『フルグラ』の広告をめぐって“争奪戦”が起きているんです。フルグラの広告に起用されているのは、人気アイドルグループ・Snow Manのラウールさん。この日、配布されたのは彼の姿が大きく写ったチラシで、ファンの間で瞬時に話題になりました。その結果、なんとフリマサイトなどで“転売”までされる事態に」（アイドル誌ライター、以下同）

チラシを確認してみると、白黒ではなくフルカラーでラウールが一面にプリントされている。

「ナフサ不足で商品のパッケージも白黒に変わることを考えれば、この“フルカラー仕様”もまた貴重なのかも（笑）。メルカリなどでは、1枚1000円前後で取引されています」

新聞の折込チラシとしては、破格の値段といえるだろう。確認すると、5月16日時点ですでに大量の出品があり、また多くが“sold（売り切れ）”と取引済みになっている。

恐るべし、ラウール人気。ナフサ不足が続き、いつかチラシも“白黒”になってしまったら、さらにレアな1枚になるかも!?