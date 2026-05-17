開催：2026.5.17

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 4 - 7 [パドレス]

MLBの試合が17日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

2回表、4番 ガビン・シーツ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SEA 0-1 SD

4回表、6番 ミゲル・アンドゥハー 8球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SEA 0-2 SD、7番 ニック・カステラノス 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでパドレス得点 SEA 0-5 SD

4回裏、6番 コール・ヤング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-5 SD

5回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-5 SD

7回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SEA 2-7 SD

8回裏、4番 ランディ・アロザレーナ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-7 SD、6番 コール・ヤング 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 4-7 SD

試合は4対7でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで2勝4敗0S。パドレスのエストラダにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 11:14:18 更新