◆バレーボール男子▼欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝 ペルージャ ３―０（２５―１９、２５―２０、２６―２４） ＰＧＥプロジェクト・ワルシャワ（１６日、イタリア・トリノ）

準決勝が行われ、日本代表の石川祐希が所属する今季イタリア１部・セリエＡ王者のペルージャ（イタリア）が、ポーランド１部ＰＧＥプロジェクト・ワルシャワを３―０で下し、大会２連覇に王手をかけた。

石川自身、前回大会で日本男子初の欧州ＣＬでのタイトルを獲得。今季はここまで世界クラブ選手権、スーパー杯、セリエＡのスクデットと３冠を手にし、４つ目の主要タイトルを狙う。

２月の右膝負傷後、なかなか復帰戦を迎えられなかったが、５月６日のセリエＡ決勝で公式戦に復帰した。この日も同じアウトサイドヒッターにはプロトニツキとセメニウクが先発した中、第１セットと第２セットでともに途中出場し、２回のサーブ機会を得た。

１７日（日本時間１８日未明）に決勝が行われ、ペルージャはポーランド１部を制したザビエルチェ対戦する。両者は昨年の決勝でも当たっており、石川はチーム２位の２０得点で貢献している。