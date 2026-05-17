「2番・一塁」で先発出場

【MLB】Wソックス - カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。7試合ぶりとなる16号ソロを放った。本塁打数でリーグトップのアーロン・ジャッジ（ヤンキースに）に並びリーグトップとなった。

8日（同9日）のマリナーズ戦以来となる一発に本拠地は歓声に包まれた。3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨンの外角高めへのチェンジアップを捉えた。打球は逆方向となる左中間スタンドへ飛び込んだ。ライバル球団への強烈な本塁打で、本拠地は大歓声に包まれた。

侍ジャパンで同僚だった鈴木誠也外野手の前で描いた豪快アーチ。打球速度105マイル（約169.0キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度37度の一撃だった。

これで本塁打数で再びジャッジに並んだ。レギュラーシーズン換算では57発ペースとしている。

試合前時点で打率.227、15本塁打、29打点、OPS.894としている。本塁打はリーグ2位タイ、打点はリーグ7位タイとなっていた。（Full-Count編集部）