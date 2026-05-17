1970年代から1990年代まで独特なファッションと、歌謡ロックで一斉を風靡した歌手のアン・ルイスが9日、息子でミュージシャンの美勇士の45歳の誕生日TikTokに、生電話出演した。



【写真】美勇士を抱くアン・ルイスが美しすぎる！

現在米国に住むアンは、1980年代の芸能界を振り返り「昔はよく遊んだわ。チェッカーズ、シブがき、吉川(晃司）、あとマッチ(近藤真彦）。この辺はよく夜遊びした。朝方の代々木公園。竹下通りを散歩して、ただタバコ吸うヤツは吸って、そこでしゃべって終わり」と振り返った。



視聴者から、Charについて質問が及ぶと「そこにはCharは来なかったな。その連中とは違ったかな」「吉川君はね、よく美勇士を抱っこして原宿歩いたのよ。覚えてる？」と息子に問うと、「覚えてるよ!抱っこしてもらってるの」と即答。家に遊びに来たときに、買い物のために徒歩で原宿に出かけたところ、人気絶頂の時だったため「後ろ振り向くと、女の子がいっぱい着いてきて。そして美勇士が女の子たちに言ったんだよ『この子はね、お猿さんじゃないんだから』って。美勇士も「お猿さんみたいな見世物じゃないんだぞーってね」と笑って振り返っていた。



また友達を招いての5歳の誕生日には、当時人気だったディスコ「マハラジャ」を貸し切りにして、ウルトラマンとバルタン星人を呼びウルトラマンショーを開いていたことも明かしていた。



美勇士はアン・ルイスと、2012年に亡くなった歌手の桑名正博さんとの間に誕生。現在は「まだまだうつ病とパニック障害と戦いながら治療してますが、仕事復帰出来ない中、なんとか配信くらいは頑張ってます 一日も早く復活してまたみなさんと会える日を楽しみにしています」と自身の現状も明かしている。



（よろず～ニュース編集部）