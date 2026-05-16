改札口でキレる常連客「他の客を代表して言ってんだ」→1日後の信じられない姿に言葉を失う【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。駅員の「あるある」をテーマに描いた「クレーマーのルーティーン」の漫画を投稿している。今回は本エピソードを紹介するとともに、著者に駅員時代に対応した常連クレーマーなどについても聞いた。
■毎日のようにやって来る「常連クレーマー」
今日も駅で働いていると、ペン助のところに見慣れたクレーマーがやって来る。クレームを言う人は大抵同じ人で、毎回のように駅員を困らせてくるのだ。
そのクレーマーは「いいか？俺は他の客を代表して言ってんだ」と偉そうに言うが、駅員でも理不尽な要求には対応できない。ペン助がよく考えたうえで「判断いたしかねます…」と伝えると、「もういい！お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」と逆上してくる。
■「二度と使わない！」の翌日に見せた、まさかの行動
もうこのクレーマーに会わなくて済むと、心の中で思い切りガッツポーズを取るペン助だったが、その客は翌日もいつも通り電車を利用していた。
著者のザバックさんに、「お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」という文句は実際に言われた言葉なのかを聞くと、「そうですね、これは本当に言われました。でも、次の日にはしっかりと電車に乗ってましたよ。どうにかして駅員に謝らせたかったんでしょうね」と当時を振り返る。
■常連クレーマーの対応は「ババ抜き」状態!?
ザバックさんが駅員として勤務していた当時も、常連のクレーマーはいたという。「常連のクレーマーはどこの駅にもいますよ。こういう人が来駅するタイミングで改札口にいる駅係員がババを引くので、あとから駅員同士で『今日はお前が大ハズレ引いたな』とか言って笑い合っています」と明かしてくれた。
クレーマーはどこにでもいるが、暇つぶしに理不尽なことを言われるとスタッフも対応に困ってしまうだろう。SNSやブログでは「100日後にやめる契約駅員さん」などの作品も投稿されている。興味がある人は読んでみてほしい。
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