改札口でキレる常連客「他の客を代表して言ってんだ」→1日後の信じられない姿に言葉を失う【作者に聞く】

改札口でキレる常連客「他の客を代表して言ってんだ」→1日後の信じられない姿に言葉を失う【作者に聞く】