「ボールも試合も支配できなかった」横浜FMに勝利も、柏指揮官は内容に満足せず「我々のスタイルとは違う」

「ボールも試合も支配できなかった」横浜FMに勝利も、柏指揮官は内容に満足せず「我々のスタイルとは違う」