ド軍戦2時間前に大悲報「Noooooo」「ありえない」 今度は肘、復帰後わずか6日で…LA悲鳴
今季2度目のマウンドに上がる予定が…
ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、回避していた。ファンからも悲鳴が上がっている。
ドジャースがスネルのIL入りをXで発表したのは、エンゼルス戦開始の約2時間前。「ドジャースは左腕チャーリー・バーンズを昇格させ、12日に遡って左腕ブレイク・スネルを左肘の遊離体により負傷者リスト入りさせた」と発表した。
スネルは今季、左肩の疲労で開幕からIL入りし、9日（同10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回5失点で負け投手となっていた。早くも再離脱となり、X上の米国ファンからは悲鳴が上がった。
「驚きはないな」
「まだ怪我していたのになぜスネルの復帰を急いだんだ？？？」
「Noooooo」
「マジか…何が起きているんだよ？！」
「明らかに復帰の準備は整っていなかったようだな」
「また先発が怪我だと？！」
「ありえない」
手術に踏み切るかどうかが焦点になるが、デーブ・ロバーツ監督は、「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っている。遊離軟骨があることは検査で判明しているので、今後どうするか話し合っている」と説明。「最終的には今年中に戻ってくると確信している。どちらの道を選んでもそうなる」と話している。
（THE ANSWER編集部）