今季2度目のマウンドに上がる予定が…

ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、回避していた。ファンからも悲鳴が上がっている。

ドジャースがスネルのIL入りをXで発表したのは、エンゼルス戦開始の約2時間前。「ドジャースは左腕チャーリー・バーンズを昇格させ、12日に遡って左腕ブレイク・スネルを左肘の遊離体により負傷者リスト入りさせた」と発表した。

スネルは今季、左肩の疲労で開幕からIL入りし、9日（同10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回5失点で負け投手となっていた。早くも再離脱となり、X上の米国ファンからは悲鳴が上がった。

「驚きはないな」

「まだ怪我していたのになぜスネルの復帰を急いだんだ？？？」

「Noooooo」

「マジか…何が起きているんだよ？！」

「明らかに復帰の準備は整っていなかったようだな」

「また先発が怪我だと？！」

「ありえない」

手術に踏み切るかどうかが焦点になるが、デーブ・ロバーツ監督は、「現時点ではすべての選択肢がテーブルに載っている。遊離軟骨があることは検査で判明しているので、今後どうするか話し合っている」と説明。「最終的には今年中に戻ってくると確信している。どちらの道を選んでもそうなる」と話している。



（THE ANSWER編集部）