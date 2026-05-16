ÉCRUの吸水ショーツが話題♡Maimiaコラボの限定ポップアップ開催

ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」が、ランジェリーブランド「Maimia（マイミア）」との初コラボレーションを実現♡2026年5月6日（水）より、松屋銀座6階のMaimia店舗内で期間限定ポップアップを開催します。今回登場するのは、機能性とロマンティックなデザインを両立した吸水ショーツ「SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS」。毎日を心地よく彩る特別な一枚に注目です。

太陽と月をイメージした新作

今回のコラボレーションは、台湾の景勝地「日月潭（Sun Moon Lake）」から着想を得たコレクション。

「太陽と月＝女性の24時間365日のリズム」をテーマに、“SUNMOON”と“ECLIPSE”という象徴的なキーワードを掲げています。

登場する「SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS（サンムーンエクラピリオドショーツ）」は、Maimiaらしい繊細でフェミニンなデザインに、ÉCRUが追求してきた高い吸水機能を融合したアイテムです。

シアー素材の透け感がロマンティックな印象を演出しながら、すっきりとした履き心地を実現。吸水量は約45mlで、軽い日から普通の日まで対応しています。

機能性だけではなく、“心が求めるから纏いたくなる”ような特別感のある一枚に仕上がっています♪

ロエベ×On最新コラボ♡革新的LightSpray™採用スニーカーが登場

毎日に寄り添う機能性も魅力

「吸水ショーツは気になるけれど、デザインに妥協したくない」そんな女性にもぴったりなのが今回のコラボアイテム。

フェミニンなシルエットながら、安心感のある吸水設計を採用し、日常使いしやすい仕様になっています。

初めて吸水ショーツを取り入れる方にもおすすめしやすいデザインで、生理期間中を少しでも快適に過ごせる工夫が詰まっています。

商品は先行受注販売となり、サイズはS／M／Lの3サイズ展開。販売価格は11,660円（税込）です。お届けは2026年7月下旬～8月上旬を予定しています。

限定ノベルティにも注目♡

ポップアップ期間中、「SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS」を1点購入すると、数量限定でオリジナルポーチをプレゼント♡

生理前のお守りポーチとしてはもちろん、コスメや小物の持ち運びにも便利なデザインです。

まとめ

会場では、これまでオンライン中心で展開されてきたÉCRUの既存商品も展示・販売。実際に手に取って質感やデザインを確認できる貴重な機会となっています。

開催期間は2026年5月6日（水）～5月26日（火）まで、場所は松屋銀座6階Maimia店舗内。ロマンティックな世界観と機能性を兼ね備えた特別なコラボレーションを、ぜひチェックしてみてください♡