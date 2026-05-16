「犬…？それとも熊…？」と思わず混乱してしまうようなお姿が、TikTokで大きな反響を呼んでいます。抱っこされているワンコは想像以上のモフモフで、多くの人に“子熊”を連想させることに。

投稿は180万再生を突破し、「子熊すぎる」「ぬいぐるみみたい」などのコメントが寄せられています。

【動画：抱っこされている黒い犬→毛がモッフモフ過ぎて…『子熊にしか見えないｗｗ』まさかの光景】

抱っこされていたのは…

TikTokアカウント「ktkoipon07」に投稿されたのは、黒ポメラニアンの「恋芋（こいも）」ちゃんのお姿。6歳になる恋芋ちゃんは、真っ黒でふわふわな被毛が魅力的なワンコ。その愛らしい見た目から“こぐま”のようだと話題になることも多いのだとか。

この日、恋芋ちゃんはお庭で飼い主さんに抱っこされていたそう。飼い主さんに持ち上げられた恋芋ちゃんは、カメラへじっと視線を向けたままリラックスしたご様子。モフモフなシルエットは、遠目で見ると本当に子熊のようにも見えてしまいます。

思った以上の“クマ感”

飼い主さんに支えられている全身をよく見ると、恋芋ちゃんの愛らしいシルエットはさらに際立つことに。丸みのあるフォルムに加え、黒くボリュームたっぷりな被毛が相まって、まるでぬいぐるみのような姿だったそう。

特に印象的なのは、丸いお耳とつぶらな瞳。カメラをまっすぐ見つめながら少しだけ口を開けたお顔にはなんとも言えない愛嬌があり、思わず目を奪われてしまいます。

モフモフなお姿にほっこり♡

恋芋ちゃんの毛並みは、思わず触りたくなってしまうほどフワフワでツヤ感もあり、その姿は見ているだけで癒されるよう。穏やかな表情を浮かべる恋芋ちゃんのお顔は、とても優しい雰囲気でなんとも可愛らしいです♡

黒くモフモフな被毛と丸みのあるシルエットはまるで子熊のようで、「本当にワンコ…？」と話題になるのも納得してしまうほど。その愛らしいお姿は、多くの人の心を掴んだのでした♡

投稿には「犬か熊かで言われたらギリ熊だわこれｗ」「お人形のくまさんみたい♡」「将来は立派なくまさんだもんね」「完全に熊化してて可愛いすぎる（笑）」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ktkoipon07」では、恋芋ちゃんの愛らしい日常の様子が多数投稿されています。癒し満点な可愛い姿をもっと見てみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ktkoipon07」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。