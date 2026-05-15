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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【2026年最新】ドコモのキャッシュレス決済はこれ一択！絶対に守るべき3つの鉄則」を公開した。動画では、d払いやiDなど複雑化するドコモのキャッシュレス決済の違いを整理し、最もお得な支払い方法を3つの鉄則として提示している。



冒頭では、d払い、d払いタッチ、iD、タッチ決済の4つの支払い方法の違いを解説。一見同じように見えるが、決済手法やポイント付与の単位に差がある。基本還元率はどれも1.0%だが、d払いやd払いタッチは200円につき2pt、iDやタッチ決済は100円につき1pt付与されるため、少額決済ではiDなどが有利になる仕組みだ。



これらを踏まえ、一番お得な支払い方法として3つの鉄則を解説する。1つ目は「4つ星以上ならd払いとd払いタッチの二刀流」だ。dポイントクラブのランクが3つ星以上の場合、d払いやd払いタッチなら最大+1%のランク特典が加算され、還元率が最大2%となる。2つ目は「dカード特約店はお店のルールに従う」こと。マツモトキヨシやドトールコーヒーといった特約店では、店舗が指定した決済手段を用いることで還元率が大幅に上昇する。



そして3つ目の鉄則として、「レジでdポイントを使わない」ことを強く推奨している。レジでポイントを消費すると、その金額分はポイント還元対象外となり、獲得ポイントが目減りしてしまうからだ。「ポイントを使ってしまうと、せっかくの買い物でポイントを生み出してくれなくなる」と語り、代替案として「dカード利用代金への充当」を提示した。この充当機能を利用すれば、決済時のポイント還元を損なうことなく請求金額を安くできる。



ドコモのキャッシュレス決済は、自身のランクや決済金額、店舗の特典を理解して使い分けることで、還元率が大きく変わる。仕組みを正しく把握し、貯めたポイントを賢く運用することが、最大の節約につながると結論付けている。